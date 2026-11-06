Vì sao Bồ Đào Nha không thể treo vĩnh viễn áo số 7 của Ronaldo?

Cristiano Ronaldo đã khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng chiếc áo số 7 gắn liền với tên tuổi của anh sẽ không thể được treo vĩnh viễn tại đội tuyển quốc gia.

Bồ Đào Nha không thể treo vĩnh viễn áo số 7 của Ronaldo. Ảnh: THX

Nguyên nhân xuất phát từ những quy định về số áo của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong các giải đấu quốc tế. Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo xứng đáng được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Vì vậy, tương lai của chiếc áo số 7 sau khi anh chia tay đội tuyển trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, khác với các CLB, đội tuyển quốc gia không có toàn quyền quyết định việc treo vĩnh viễn số áo của một cầu thủ.

Ronaldo thi đấu trận cuối cùng cho Bồ Đào Nha gặp Xứ Wales vào ngày 24-9-2026. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2003 với chiếc áo số 16, trước khi chuyển sang số 7 vào năm 2008.

Treo vĩnh viễn số áo: Truyền thống phổ biến ở Mỹ

Trong thể thao Mỹ, treo vĩnh viễn số áo là một trong những hình thức tri ân cao quý nhất dành cho vận động viên có đóng góp đặc biệt. Theo tờ The Athletic, truyền thống này khá phổ biến tại NBA, WNBA và MLB. Những số áo từng gắn liền với các huyền thoại sẽ không được trao cho bất kỳ vận động viên nào khác nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng của họ đối với đội bóng.

Wilt Chamberlain là một ví dụ tiêu biểu. Huyền thoại bóng rổ này được ba đội bóng Golden State Warriors, Philadelphia 76ers và Los Angeles Lakers treo vĩnh viễn chiếc áo số 13.

Trong khi đó, Kobe Bryant được Los Angeles Lakers vinh danh bằng cả hai số áo 8 và 24 mà anh từng sử dụng.

Ở cấp độ toàn giải đấu, NBA đã vinh danh chiếc áo số 6 của Bill Russell, MLB treo vĩnh viễn số 42 của Jackie Robinson và NHL dành sự tri ân tương tự cho số 99 của Wayne Gretzky.

Trong bóng đá, hình thức này ít phổ biến hơn. Liverpool từng quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 20 của Diogo Jota vào năm 2025 sau khi cầu thủ này qua đời.

Một số huyền thoại khác cũng được các câu lạc bộ vinh danh bằng cách giữ lại số áo từng sử dụng, như Johan Cruyff tại Ajax, Paolo Maldini và Franco Baresi tại AC Milan hay Jude Bellingham tại Birmingham City.

Quy định FIFA không cho phép Bồ Đào Nha làm điều tương tự

FIFA áp dụng những quy định chặt chẽ hơn đối với số áo tại các giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia.

Theo đó, các đội bóng phải đăng ký số áo liên tiếp cho toàn bộ cầu thủ trong danh sách thi đấu. Quy định này cũng được áp dụng tại World Cup 2026, nơi các đội tuyển sử dụng đội hình 26 cầu thủ với số áo từ 1 đến 26. Quy định này khiến các đội tuyển không thể tùy ý bỏ trống một số áo để vinh danh những huyền thoại đã giải nghệ.

Ronaldo là huyền thoại xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Argentina từng có ý định dành riêng chiếc áo số 10 để tưởng nhớ Diego Maradona. Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Argentina trước thềm World Cup 2002. Sau đó, chiếc áo số 10 được trao cho Ariel Ortega.

Dù vậy, các câu lạc bộ vẫn có quyền treo vĩnh viễn số áo để tri ân những huyền thoại. Napoli từng làm điều đó với chiếc áo số 10 của Maradona

Chiếc áo số 7 sẽ được trao cho thế hệ tiếp theo

Thực tế, Bồ Đào Nha chưa từng có kế hoạch chính thức treo vĩnh viễn chiếc áo số 7. Trước Ronaldo, số áo này từng thuộc về Luis Figo, chủ nhân Quả bóng vàng và là một trong những huyền thoại lớn nhất của bóng đá nước này.

Trong thời gian thi đấu cùng Figo, Ronaldo từng khoác áo số 17. Sau đó, Nani và Ricardo Quaresma cũng từng sử dụng số 7 khi Ronaldo vắng mặt.

Sau khi Ronaldo rời đội tuyển vào tháng 9, Rafael Leao đã tiếp quản chiếc áo số 7 trong hai trận đấu tiếp theo tại Nations League gặp Đan Mạch và Na Uy.

Giống như Maradona từng được xem là biểu tượng của chiếc áo số 10 Argentina trước khi Messi xuất hiện, Ronaldo cũng đang để lại di sản đặc biệt với số áo 7 tại Bồ Đào Nha.

Sẽ rất khó để tìm được người có thể tái hiện những thành tích mà Ronaldo và Figo từng đạt được ở tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, như chính Ronaldo đã khẳng định, chiếc áo số 7 không thuộc về riêng bất kỳ cá nhân nào. Đó là biểu tượng sẽ tiếp tục được trao lại cho những thế hệ cầu thủ tiếp theo của bóng đá Bồ Đào Nha.

Di sản đặc biệt của chiếc áo số 7 Trong sự nghiệp quốc tế, Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu Nations League. Anh khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển với 146 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam. Ronaldo đồng thời nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân cho một đội tuyển quốc gia. Trong thông điệp chia tay, siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh chiếc áo số 7 chưa bao giờ thuộc về riêng mình. Tuy nhiên, anh luôn cảm nhận được niềm vinh dự và trách nhiệm khi khoác lên mình số áo này trong suốt 23 năm. "Gửi Bồ Đào Nha thân mến, hôm nay là lúc để trao lại chiếc áo số 7 cho đội tuyển quốc gia của chúng ta. Tôi chưa bao giờ cảm thấy con số này chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, việc khoác lên mình chiếc áo này, bảo vệ nó và mang nó đến các sân vận động trên khắp thế giới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Hôm nay, đã đến lúc trao nó lại cho thế hệ tương lai", Ronaldo chia sẻ.

PHẠM QUANG