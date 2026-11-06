U23 Việt Nam rộng cửa tuyển chọn, hẹp thời gian chuẩn bị

Sự góp mặt của tiền đạo 18 tuổi Trần Gia Bảo cùng ba cầu thủ Việt kiều trong danh sách chuẩn bị cho Gia Lai Cup 2026 cho thấy U23 Việt Nam đang chủ động mở rộng nguồn tuyển chọn, nhưng thời gian lại không có nhiều.

Gia Bảo lên tuyển U23 ở tuổi 18. Ảnh: ANH KHOA

Phía sau những tín hiệu tích cực về nhân sự U23 Việt Nam còn đọng lại một nỗi lo thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có đủ quân số vào ngày 9-11, tức một ngày trước trận ra quân gặp U23 Thái Lan.

Mở rộng nguồn lực, nhưng chưa chắc có đủ lựa chọn tốt nhất

Việc Trần Gia Bảo được triệu tập ở tuổi 18 là một điểm nhấn đáng chú ý. Tiền đạo HAGL từng gây ấn tượng khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V-League. Cơ hội lần này giúp chân sút trẻ được thử sức trong môi trường có tính cạnh tranh cao hơn, đồng thời mở ra khả năng tiến gần hơn đến kế hoạch của các đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh Gia Bảo, sự xuất hiện của Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa cũng cho thấy ban huấn luyện đang dành sự quan tâm lớn hơn đến nguồn cầu thủ Việt kiều. Mỗi người có một hành trình phát triển riêng, nhưng đều mang đến những phương án nhân sự đáng để kiểm chứng. Đặc biệt, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa có trải nghiệm cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là vốn kinh nghiệm hữu ích khi trở lại đội U23.

Dẫu vậy, một bản danh sách có nhiều gương mặt mới chưa đồng nghĩa U23 Việt Nam đã sở hữu lực lượng tối ưu. Thực tế, một số cầu thủ trẻ có chất lượng chuyên môn và khả năng cạnh tranh đáng chú ý lại đang được tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Casper Cup 2026. Có thể kể đến Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương. Đây đều là những nhân tố từng được đặt trong kế hoạch của U23 Việt Nam, nhưng lần này phải ưu tiên nhiệm vụ ở cấp độ cao hơn.

HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian để hoàn chỉnh mọi thứ cho các học trò. Ảnh: AVN

Việc những cầu thủ này được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia là tín hiệu tích cực cho quá trình phát triển lực lượng kế cận. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ U23, sự thiếu vắng ấy cũng khiến đội bóng không có được đầy đủ những phương án nhân sự tốt nhất. Cái khó của HLV Đinh Hồng Vinh là làm sao cân đối quyền lợi và nhiệm vụ giữa hai cấp đội tuyển, nhất là khi cả hai cùng hoạt động trong một đợt FIFA Days.

Một ngày ráp đội hình, thách thức không nhỏ

Khó khăn lớn hơn nằm ở thời gian chuẩn bị. Vòng 7 V-League diễn ra từ ngày 6 đến 8-11, trong khi một số cầu thủ được triệu tập cho U23 Việt Nam vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tại CLB. Những cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhất cũng chịu sự chi phối của lịch thi đấu và kế hoạch tập trung riêng. Vì vậy, đội chỉ có thể hội đủ quân số vào ngày 9-11.

Điều đáng nói, ngay vào ngày hôm sau 10-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải bước vào trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Quỹ thời gian một ngày rõ ràng quá ngắn để HLV Đinh Hồng Vinh xây dựng sự kết nối giữa các tuyến, kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và tìm ra bộ khung ổn định. Những cầu thủ đến từ nhiều CLB, có thói quen thi đấu và cách tiếp cận trận đấu khác nhau, cần thời gian để thích nghi với yêu cầu chung.

Làn gió mới ở U23 Việt Nam đến từ các cầu thủ Việt kiều như Williams Minh Hoàng. Ảnh: VPF

Chưa kể, các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu ở cấp CLB cũng cần được tính toán về thể lực. Việc tập trung muộn rồi lập tức bước vào một trận đấu có tính chất cạnh tranh với Thái Lan có thể ảnh hưởng đến khả năng thể hiện của từng cá nhân. Trong hoàn cảnh ấy, đòi hỏi U23 Việt Nam phải chơi gắn kết ngay từ trận đầu tiên là điều không dễ.

Gia Lai Cup 2026 có sự tham dự của bốn đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore, thi đấu từ ngày 10 đến 14-11. Đây là giải giao hữu có giá trị chuyên môn, bởi các đối thủ mang đến những phong cách bóng đá khác nhau. Với U23 Việt Nam, ba trận đấu là cơ hội để thử nghiệm nhân sự, đánh giá những gương mặt mới và chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

Nhưng muốn tận dụng được cơ hội ấy, đội bóng cần có sự chuẩn bị đủ tốt. Một giải đấu giao hữu vẫn có thể mang lại nhiều bài học, nhưng việc phải chạy đua với thời gian quá gấp gáp ngay trước giờ khai cuộc sẽ hạn chế đáng kể khả năng thử nghiệm của ban huấn luyện.

Mở rộng cánh cửa cạnh tranh là hướng đi cần thiết để U23 Việt Nam tìm kiếm những nhân tố mới. Trần Gia Bảo hay các cầu thủ Việt kiều đều xứng đáng có cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, chiều sâu lực lượng chỉ thực sự có ý nghĩa khi những cầu thủ tốt nhất có thể cùng hội quân, được tập luyện và thi đấu trong một kế hoạch thống nhất. Đây mới là vấn đề cần được tính toán kỹ hơn trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

GIA HUY