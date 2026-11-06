U17 Việt Nam hoàn thiện hành trang đến World Cup

Ngày 6-11, đội tuyển U17 Việt Nam lên đường sang UAE, bắt đầu chặng tập huấn cuối cùng trước khi đến Qatar tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam có đợt tập huấn cuối cùng tại UAE. Ảnh: VFF

Cuộc cạnh tranh lành mạnh

Chuyến tập huấn cuối tháng 10 tại Hàn Quốc mang đến những trải nghiệm quý giá cho U17 Việt Nam trước khi bước ra sân chơi thế giới. Ba trận giao hữu với các đối thủ hơn tuổi đem lại kết quả khác nhau: thua U18 FC Seoul 1-4, thắng U18 Cheonan 5-0 và vượt qua U18 Shinpyeong 4-2.

Những bản thu hoạch này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng vận hành lối chơi, sự phối hợp giữa các tuyến và mức độ thích ứng của cầu thủ trước áp lực thi đấu. Theo HLV Cristiano Roland, việc được đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể chất tốt, chơi ở cường độ cao mang lại kinh nghiệm tốt cho các học trò.

Đội bóng trẻ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện lực lượng, nâng cao thể trạng và chuẩn bị phương án đối phó với những đối thủ có ưu thế về thể hình, sức mạnh. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Brazil đánh giá U17 Việt Nam hiện đáp ứng được yêu cầu về cường độ và tiêu chuẩn thi đấu ở World Cup.

Quãng thời gian tập huấn tại UAE sẽ được tận dụng để cải thiện thêm thể trạng và hoàn thiện các phương án chuyên môn. HLV Roland tin tưởng U17 Việt Nam sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào vòng bảng.

HLV Cristiano Roland tự tin các học trò có khả năng chơi tốt ở World Cup U17. Ảnh: VFF

Trước chuyến đi UAE, HLV Cristiano Roland đã rút danh sách từ 28 xuống còn 25 cầu thủ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải đội hình cuối cùng dự World Cup, bởi ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá để lựa chọn 21 gương mặt đăng ký chính thức và những quyết định về nhân sự được cân nhắc dựa trên năng lực chuyên môn và mức độ đáp ứng yêu cầu của đội tuyển.

Với tính cạnh tranh ở cấp độ World Cup, mỗi cầu thủ đều phải duy trì phong độ cao và lựa chọn cuối cùng của ban huấn luyện bảo đảm sự cân bằng giữa các tuyến, khả năng thay thế và phương án xoay vòng trong lịch thi đấu dày.

Chơi thông minh để tạo khác biệt

Chặng tập huấn tại UAE từ ngày 6 đến 9-11 giúp ông thầy người tiếp tục hoàn thiện chiến thuật, thích nghi với điều kiện khí hậu, mặt sân và nhịp sinh hoạt tại khu vực Tây Á. Các trận giao hữu dự kiến với U17 Fiji và U17 Saudi Arabia quyết định thêm khả năng vận hành đội hình trước khi đến Qatar.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đây là ba đối thủ có đặc điểm chuyên môn khác nhau, đặt ra những yêu cầu riêng về cách tiếp cận trận đấu.

Bỉ có thế mạnh về nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng tổ chức. New Zealand thường tạo ưu thế bằng thể hình, sức mạnh trong tranh chấp, trong khi Mali sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ, sức bật và khả năng tạo đột biến.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại Qatar.

Trước sự khác biệt về thể chất giữa các nền bóng đá, HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam cần lựa chọn cách chơi phù hợp, tận dụng thế mạnh kỹ thuật khéo léo của học trò. Ông nhấn mạnh các cầu thủ phải xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định sớm, hạn chế va chạm không cần thiết và khai thác ưu thế về sự nhanh nhẹn.

Đây cũng là hướng tiếp cận đáng chú ý của đội tuyển. Khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp ít chạm và phản công nhanh có thể giúp U17 Việt Nam giảm áp lực trước những đối thủ mạnh hơn về thể hình.

Chuyến tập huấn tại UAE là bước hoàn thiện cuối cùng trước khi U17 Việt Nam bước vào thử thách lớn. Mục tiêu của thầy trò HLV Cristiano Roland là thể hiện được bản sắc, sự tự tin và khả năng cạnh tranh tại Qatar, làm đầy đặn hành trang cho tương lai.

U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20-11, New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo.

HƯƠNG THU