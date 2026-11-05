U17 Việt Nam và tham vọng tạo bất ngờ ở World Cup

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 World Cup. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland đánh giá các học trò có những tiến bộ tích cực, đồng thời nhấn mạnh việc phát huy tốc độ, kỹ thuật để khắc phục bất lợi về thể hình. Nhà cầm quân người Brazil cũng bày tỏ niềm vui khi đội trưởng Đăng Khoa cùng toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Sàng lọc lực lượng, tìm phương án phù hợp

Hiện tại, danh sách tập trung của U17 Việt Nam có 28 cầu thủ. Tuy nhiên, chuyến tập huấn tại UAE vào đêm 5-11 sẽ chỉ có 25 gương mặt, trước khi ban huấn luyện lựa chọn 21 cầu thủ đăng ký chính thức theo quy định của giải đấu. Đây là quyết định không dễ dàng khi nhiều vị trí vẫn có sự cạnh tranh.

HLV Cristiano Roland cho biết các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu sau 7 tuần tập luyện và nắm bắt được định hướng chơi bóng của ban huấn luyện. Giai đoạn tại UAE là cơ hội để ông đánh giá lần cuối về phong độ, khả năng đáp ứng chiến thuật và sự phù hợp của từng cá nhân với đội hình.

Những cầu thủ không có tên trong danh sách cuối cùng được động viên tiếp tục nỗ lực, bởi cơ hội khoác áo đội tuyển vẫn còn ở những đợt tập trung tiếp theo.

HLV Roland cho biết các học trò đáp ứng tốt các yêu cầu của Ban huấn luyện. Ảnh: VFF

Trong chuyến tập huấn tại UAE, U17 Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với U17 Fiji. Việc lựa chọn đối thủ này nhằm giúp các cầu thủ làm quen với một số đặc điểm của bóng đá châu Đại Dương, qua đó có thêm sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand tại vòng bảng. Trước đó, những trận đấu với các CLB trong nước cũng mang lại cho đội tuyển cơ hội kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Lấy tốc độ và kỹ thuật bù đắp bất lợi thể hình

Một trong những thách thức lớn của U17 Việt Nam tại World Cup là sự chênh lệch về thể hình và thể trạng khi đối đầu với các đội bóng mạnh. HLV Cristiano Roland thừa nhận đây là hạn chế của cầu thủ Việt Nam, nhưng ông cho rằng đội tuyển vẫn sở hữu những ưu điểm đáng phát huy, đặc biệt là tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Ông Roland luôn nhắc nhở các học trò không cuốn vào những tình huống tranh chấp tay đôi bất lợi, mà hướng đến lối chơi thông minh, luân chuyển bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát. Khi không có bóng, các cầu thủ phải giữ cự ly đội hình, kiểm soát không gian và hỗ trợ nhau trong phòng ngự. Khi giành lại quyền kiểm soát, đội cần chuyển trạng thái nhanh để tận dụng tốc độ, tạo khoảng trống và tổ chức tấn công.

Đội trưởng Đăng Khoa tự tin cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng U17 World Cup. Ảnh: VFF

Đây cũng là lý do những bài tập trong phạm vi hẹp, yêu cầu luân chuyển bóng liên tục và duy trì cường độ cao được chú trọng. Theo định hướng của HLV Cristiano Roland, khả năng phối hợp, di chuyển không bóng và xử lý nhanh sẽ giúp các cầu thủ hạn chế những pha đối đầu trực tiếp về sức mạnh, đồng thời tạo ra sự chủ động trước những đối thủ có thể hình vượt trội.

Mỗi trận đấu là một trận chung kết

Điều khiến HLV Cristiano Roland hài lòng là khát vọng của các học trò trước giải đấu lớn. Đội trưởng Đăng Khoa từng chia sẻ mục tiêu cùng U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Theo nhà cầm quân người Brazil, tinh thần ấy cho thấy các cầu thủ có tham vọng, niềm tin và sự nghiêm túc khi đại diện bóng đá Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế.

Dù vậy, ban huấn luyện xác định không nên để toàn đội bị cuốn vào những tính toán quá xa. U17 Việt Nam sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, xem mỗi cuộc đối đầu như một trận chung kết và nỗ lực tối đa để đạt kết quả tốt nhất. Khả năng duy trì kỷ luật, sự tập trung và tổ chức lối chơi sẽ có ý nghĩa quyết định trước những đối thủ mạnh.

Nếu vượt qua vòng bảng và có cơ hội chạm trán Brazil, quê hương của HLV Cristiano Roland, đó sẽ là trải nghiệm đặc biệt đối với ông. Tuy nhiên, nhà cầm quân này chưa nghĩ đến kịch bản ấy. Ưu tiên trước mắt là ba trận đấu vòng bảng, lần lượt gặp Bỉ ngày 20-11, New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11.

Danh sách 25 cầu thủ trẻ tập huấn tại UAE.

Ở góc độ phát triển lâu dài, việc giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup là cột mốc đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Việt Nam. Kể từ khi làm việc với VFF, ông Cristiano Roland luôn hướng đến mục tiêu giúp cầu thủ trẻ nhận thức được năng lực của bản thân và có niềm tin khi thi đấu ở những sân chơi quốc tế.

Theo ông, sự hiện diện tại World Cup là minh chứng cho tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam. Để tạo ra những bước tiến bền vững, bóng đá trẻ cần tiếp tục được đầu tư bài bản, từ chất lượng huấn luyện, môi trường đào tạo đến cơ hội thi đấu quốc tế. Những trải nghiệm tại Qatar sẽ là hành trang quý giá cho các cầu thủ trên con đường phát triển sự nghiệp, đồng thời góp phần tạo nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trước ngày lên đường, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển. Ông hy vọng sự ủng hộ ấy sẽ tiếp tục được duy trì trong hành trình tại Qatar. Với U17 Việt Nam, World Cup là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ chứng minh bản lĩnh, năng lực và khát vọng vươn lên của bóng đá nước nhà.

GIA MINH