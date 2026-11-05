Thể Công Viettel chưa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm

Thất bại 0-3 trước Seoul FC tối 4-11 khiến Thể Công Viettel tiếp tục chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng. Cuộc chuyển giao từ HLV Velizar Popov sang Guilherme Almeida chưa mang đến sự khởi sắc như mong đợi.

Khuất Văn Khang và đồng đội không thể khuất phục đối thủ lớn trên sân khách. Ảnh: TCN

Những hạn chế về lối chơi, khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả tấn công đang đặt nhà cầm quân người Brazil trước thử thách lớn trong nỗ lực vực dậy đội bóng áo lính.

70 phút nỗ lực và cái kết buồn

Chuyến làm khách trên sân Seoul FC được chờ đợi sẽ mở ra khởi đầu mới cho Thể Công Viettel sau những biến động trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, trong trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Guilherme Almeida, đội bóng áo lính tiếp tục nhận thất bại 0-3, kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 9.

So với trận thua đậm 0-5 trước chính đối thủ này tại Hàng Đẫy ở lượt đi, Thể Công Viettel đã có những điều chỉnh đáng kể. Các cầu thủ chủ động chơi thấp, giữ cự ly đội hình và tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành. Trong phần lớn thời gian, đại diện Việt Nam duy trì được thế trận phòng ngự tương đối chặt chẽ, hạn chế những khoảng trống để đối thủ khai thác.

Tuy nhiên, khi chủ nhà gia tăng sức ép trong hiệp hai, những hạn chế quen thuộc lại xuất hiện. Bàn mở tỷ số của Moon Seon-min ở phút 68 khiến hệ thống phòng ngự đội khách bắt đầu mất ổn định. Hai bàn thua tiếp theo ở phút 79 và 90 khép lại trận đấu mà Thể Công Viettel đã nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục thất vọng.

Thầy trò Almeida lại thua Seoul ở trận lượt về. Ảnh: TCN.

Sau trận, HLV Guilherme Almeida thừa nhận: “Chúng tôi chơi rất quyết tâm và kỷ luật trong 70 phút. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi có đôi chút mất tập trung và trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng không tốt”.

Phát biểu ấy phần nào lý giải diễn biến trên sân, đồng thời chỉ ra vấn đề đáng lo ngại, khi các cầu thủ không thể duy trì yêu cầu bắt buộc là sự tập trung trong suốt 90 phút. Đáng nói, sự sa sút của Thể Công Viettel không xuất phát từ một trận đấu đơn lẻ. Qua bốn lượt trận tại AFC Champions League Two, đội bóng áo lính mới giành một điểm, ghi một bàn và thủng lưới 10 lần. Riêng hai cuộc đối đầu Seoul, họ nhận tổng cộng tám bàn thua mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Ở V-League, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Sau chiến thắng trong trận mở màn, Thể Công Viettel liên tục đánh rơi điểm số. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm hay các gương mặt trẻ được kỳ vọng tạo sức bật vẫn có mặt, nhưng sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng tận dụng cơ hội chưa đáp ứng yêu cầu.

CLB cảm ơn người hâm mộ "tiếp lửa" cho họ trên sân của Seoul. Ảnh: TCN.

HLV Almeida tìm cách vực dậy đội bóng

Quyết định chia tay HLV Velizar Popov sau trận thua Nam Định 1-3 cho thấy ban lãnh đạo Thể Công Viettel không còn đủ kiên nhẫn với chuỗi kết quả nghèo nàn. Tuy nhiên, thay đổi người cầm quân mới chỉ là bước đầu trong quá trình tìm kiếm lối thoát.

HLV Guilherme Almeida có lợi thế khi từng đảm nhiệm vai trò trợ lý, hiểu rõ năng lực cầu thủ và những vấn đề nội tại. Ông không cần nhiều thời gian làm quen với môi trường làm việc, nhưng sức ép cũng vì thế càng lớn. Người hâm mộ chờ đợi những điều chỉnh thực chất và mong chiến thắng hơn là quan tâm đến cách bố trí nhân sự hay sơ đồ chiến thuật.

Đây mới là nước cờ khó nhất của nhà cầm quân mới trong thời điểm “dầu sôi lửa bỏng”. Các cầu thủ đang đánh mất sự tự tin thường có xu hướng chơi an toàn, ngại mạo hiểm và dễ rơi vào thế bị động. Cũng có thể sau những sa sút ở đấu trường châu lục, Thể Công Viettel chắc hẳn sẽ dồn sức cho mặt trận trong nước hơn là căng mình “lấy trứng chọi đá”.

HLV Almeida còn nhiều việc phải làm cho học trò sau giải đấu châu lục là sân chơi trong nước. Ảnh: TCN

Ưu tiên của CLB lúc này có lẽ là tìm lại vai trò của các cầu thủ trụ cột, đưa những nhân tố giàu kinh nghiệm trở thành điểm tựa cho các tài năng trẻ để chỉnh đốn lại cách chơi. Hiệu quả sử dụng ngoại binh cũng là vấn đề lớn mà HLV Almeida phải giải quyết để tạo sức bật cho toàn đội.

Trận tiếp đón Thanh Hóa ngày 8-11 mang ý nghĩa đặc biệt. Sau những cú vấp liên tiếp, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Thể Công Viettel giải tỏa sức ép, lấy lại tinh thần và tạo nền tảng cho chặng đường tiếp theo.

Thể Công Viettel từng tạo dựng vị thế bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự ổn định trong tổ chức. Những phẩm chất ấy cần được khôi phục trước khi đội bóng nghĩ đến các mục tiêu lớn hơn và đây là lúc người hâm mộ cần thấy khả năng xoay chuyển tình thế của HLV Almeida.

GIA HUY