Khi Asian Cup lùi gần 1 năm

Asian Cup 2027 lùi lịch thi đấu, mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam khắc phục những hạn chế sau vị trí thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng Hàn Quốc, UAE và các đối thủ cũng có điều kiện củng cố lực lượng để thích nghi với xáo trộn.

Cơ hội sửa mình

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 3-11 khiến kế hoạch của hàng loạt đội tuyển phải thay đổi. Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, dự kiến diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027, được chuyển sang từ 23-12-2027 đến 21-1-2028. Nguyên nhân xuất phát từ những bất ổn tại Trung Đông, ảnh hưởng đến công tác tổ chức và di chuyển.

VFF sẽ phải tính lại hợp đồng với HLV Kim Sang-sik do lùi lịch Asian Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với đội tuyển Việt Nam, sự điều chỉnh này có thể xem là cơ hội đến đúng lúc. Sau vị trí thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm và những hạn chế rất khó giải quyết chỉ sau vài đợt tập trung ngắn ngủi. Cần nhớ, Asian Cup là sân chơi khác hẳn Đông Nam Á.

Tại bảng E, Việt Nam phải đối đầu Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong khi Hàn Quốc sở hữu nhiều tuyển thủ đang thi đấu tại châu Âu, UAE lẫn Yemen có ưu thế về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm quốc tế, những sai sót có thể sửa chữa khi gặp đối thủ trong khu vực dễ trở thành cái giá đắt trước các đội bóng mạnh hơn.

HLV Kim Sang-sik vì thế có nhiều thời gian hơn để rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và tìm lời giải cho những điểm yếu đã bộc lộ. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua V-League, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia. Những trụ cột gặp vấn đề về thể lực, phong độ cũng có điều kiện hồi phục và lấy lại cảm giác thi đấu.

Tuy nhiên, để tạo ra chuyển biến thực sự, đội tuyển Việt Nam buộc phải điều chỉnh nhiều chương trình tập huấn hợp lý, chọn những trận giao hữu đủ sức thử thách và sự cạnh tranh lành mạnh về nhân sự. Điều quan trọng nằm ở chất lượng của sự chuẩn bị, không vì số đợt tập trung hay thành tích ở những trận đấu ít áp lực.

Khó người, khó ta

Đội tuyển Việt Nam bị động, các đối thủ cũng chẳng dễ dàng hơn. Hàn Quốc, UAE hay Yemen đều phải tính lại lịch tập trung, lựa chọn nhân sự và phương án thi đấu. Dù vậy, những nền bóng đá có tiềm lực mạnh thường sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để thích nghi.

Asian Cup lùi lịch nhưng Hàn Quốc, UAE, Yemen sẽ không đứng yên chờ Việt Nam. Lợi thế thuộc về đội tuyển biết chuẩn bị tốt hơn, không phải đội có nhiều thời gian hơn. VFF buộc phải tính toán đồng bộ giữa đội tuyển quốc gia, các đội tuyển trẻ, lịch thi đấu trong nước lẫn chính sách sử dụng cầu thủ.

Hàn Quốc có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, nhiều cầu thủ được rèn luyện ở môi trường đỉnh cao trong khi UAE, Yemen đều sở hữu giải quốc nội giàu nguồn lực và khả năng tổ chức tập huấn tốt.

Thách thức thực sự đối với HLV Kim Sang-sik là các học trò có thể tiến bộ hơn so với chính mình nhưng vẫn bị bỏ lại nếu tốc độ phát triển chậm hơn đối thủ. Tuyển Việt Nam buộc phải nâng chất lượng thi đấu, không giải quyết bằng các trận giao hữu dễ dàng.

Đối đầu với đội bóng mạnh, chấp nhận thất bại để nhận ra điểm yếu đôi khi cần thiết hơn việc duy trì thành tích đẹp trên giấy.

Một vấn đề đáng chú ý nữa là hợp đồng của HLV Kim Sang-sik với VFF sẽ kết thúc vào tháng 2-2027, trước thời điểm dự kiến tổ chức Asian Cup. VFF cấp thiết xác định phương án nhân sự, bảo đảm quá trình chuẩn bị không bị gián đoạn bởi những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Asian Cup 2027 lùi lịch vì những lo ngại về an ninh, buộc AFC và các đội tuyển phải điều chỉnh kế hoạch. Với bóng đá Việt Nam, những điều quan tâm nhất là giữ ổn định bộ máy huấn luyện, đẩy nhanh quá trình trẻ hóa lực lượng và cải thiện những điểm yếu đã bộc lộ.

Khoảng thời gian được bổ sung chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng một kế hoạch chuyên môn rõ ràng, có mục tiêu và được triển khai liên tục.

GIA MINH