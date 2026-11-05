U17 Việt Nam bắt đầu hành trình lịch sử tại U17 World Cup 2026

Bộ đôi tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân (phải) và Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (trái) tự tin cùng U17 Việt Nam lên đường tham dự U17 World Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Khoảng 21 giờ tối 5-11, thầy trò HLV Cristiano Roland có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu hành trình đến UAE để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho U17 World Cup 2026. Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 0g35 ngày 6-11 và hạ cánh tại Dubai vào 5 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương).

Trước đó, trong buổi tập cuối cùng vào sáng 5-11, HLV Cristiano Roland đã chính thức chốt danh sách U17 Việt Nam xuống còn 25 cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026. Trung vệ Trần Xuân Toàn (CAHN) cùng 2 thủ môn Nguyễn Tuấn Vũ (Thanh Hóa) và Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội FC) không có tên trong danh sách cuối cùng phải nói lời chia tay đội tuyển ngay trước chuyến xuất ngoại.

Đây là quyết định không dễ dàng với HLV Cristiano Roland sau quá trình tập luyện và chuẩn bị kéo dài nhiều tuần. Nhà cầm quân người Brazil đã dành thời gian động viên, căn dặn các học trò tiếp tục nỗ lực, không ngừng hoàn thiện bản thân và xem đây là động lực để hướng đến những cơ hội tiếp theo trong sự nghiệp. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực của các học trò trong suốt thời gian đồng hành cùng đội tuyển.

Tại UAE, U17 Việt Nam sẽ có 3 ngày tập luyện từ 6 đến 8-11, với khung giờ 16 giờ mỗi ngày. Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện chiến thuật, điều chỉnh thể trạng và giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng viết nên lịch sử tại đấu trường thế giới. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ngày 9-11, toàn đội sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji lúc 18 giờ (giờ địa phương). Cuộc đối đầu này được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp HLV Cristiano Roland kiểm tra lực lượng và đánh giá khả năng thích nghi của toàn đội trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau. Nhà cầm quân người Brazil kỳ vọng quãng thời gian tập huấn tại UAE sẽ giúp U17 Việt Nam tiếp tục tiến bộ, đặc biệt về thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao.

Trước đó, trong chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã có ba trận giao hữu với U18 Seoul, U18 Cheonan và CLB Shinpyeong. Những trận đấu này giúp các cầu thủ cải thiện tốc độ xử lý bóng, khả năng phản xạ và thích nghi với áp lực thi đấu.

Đến ngày 10-11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ Dubai đến Doha (Qatar), chính thức khép lại quá trình chuẩn bị và hướng đến những trận đấu tại U17 World Cup 2026.

Về mặt chiến thuật, HLV Cristiano Roland xác định tốc độ và kỹ thuật sẽ là những điểm mạnh mà U17 Việt Nam cần phát huy để bù đắp hạn chế về thể hình. Đội hướng đến lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát và tổ chức di chuyển hợp lý khi không có bóng.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, xem mỗi cuộc đối đầu đều có ý nghĩa như “một trận chung kết”.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 World Cup 2026. ẢNH: VFF

HỮU THÀNH