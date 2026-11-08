Đánh thức những “giá trị vàng” của thể thao TPHCM

Thể thao TPHCM định hướng phát triển bằng hai trụ cột: phát huy những giá trị truyền thống và tạo động lực mới. Từ công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 đến sự trở lại của giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng, thành phố đang nối tiếp bản sắc, tạo nền tảng cho tương lai.

Cải tạo sân vận động Thống Nhất lưu lại ký ức đô thị

Những ngày này, không khí chuẩn bị khẩn trương cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 hiện diện ở nhiều công trình thể thao tại TPHCM. Giữa hàng loạt hạng mục đang được cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng) có lẽ là nơi gợi nhiều cảm xúc nhất.

Sau nhiều năm xuống cấp, sân vận động Thống Nhất đang được cải tạo với tổng vốn gần 320 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ và đường chạy đạt chuẩn quốc tế sẽ hoàn thiện trước để phục vụ môn điền kinh tại Đại hội (từ ngày 25-11 đến 1-12). Công trình được nâng cấp cũng là cách thành phố gìn giữ một phần ký ức đô thị.

Sân Thống Nhất nhìn từ hướng khán đài A sang khán đài C, công trình gần hoàn thiện để sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân thông tin: “Trong dòng chảy phát triển đô thị, không ít công trình cũ phải nhường chỗ cho những dự án hiện đại hơn. Thế nhưng, sân vận động Thống Nhất đã làm nên một phần ký ức thành phố. Đó là nơi người yêu bóng đá từng reo hò theo từng trận cầu, nơi các VĐV điền kinh viết nên những cột mốc đáng nhớ”.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, TPHCM cần những công trình hiện đại để tổ chức các sự kiện lớn, đồng thời gìn giữ những biểu tượng gắn với lịch sử thành phố. Việc bảo tồn nét thân quen, nâng cao chất lượng sử dụng sân vận động Thống Nhất cũng là cách kết nối các thế hệ và tạo nền tảng cho tương lai.

VĐV Nguyễn Đăng Khoa (đội tuyển điền kinh TPHCM) cho biết rất ấn tượng khi trở lại tập luyện trên mặt sân Thống Nhất mới: “Chất lượng mặt sân và cơ sở vật chất rất tốt, mang lại cảm giác thoải mái. Không gian mới khiến các VĐV hào hứng và mong chờ được thi đấu trên sân nhà ở đại hội sắp tới”.

Sau đại hội, sân Thống Nhất và các cơ sở thể thao vẫn tiếp tục phục vụ người dân tập luyện, tổ chức hoạt động và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao cho thế hệ trẻ.

Giữ thương hiệu cũ, tạo sức bật mới

Sau gần 7 năm gián đoạn, Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng chính thức được ngành thể thao TPHCM tổ chức trở lại, với mùa giải thứ 34. Với hơn 100 VĐV đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Lào và Việt Nam tham dự, cuộc chơi lớn một lần nữa trở thành điểm hẹn của những người yêu bóng bàn.

Ra đời năm 1986, giải Cây vợt vàng từng là cầu nối đưa bóng bàn Việt Nam tiếp cận trình độ khu vực và châu lục, khi cơ hội cọ xát quốc tế lúc bấy giờ còn hạn chế. Những gương mặt vàng như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Mai Hoàng Mỹ Trang,… trưởng thành từ sân chơi này.

Ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TPHCM, nhìn nhận, sự gián đoạn kéo dài của giải đấu luôn là nỗi trăn trở của những người yêu bóng bàn: “Gần 7 năm qua, chúng tôi luôn đau đáu phải cố gắng gầy dựng lại giải đấu danh tiếng của TPHCM cũng như của Việt Nam. Rất vui là sau nhiều nỗ lực, Cây vợt vàng chính thức trở lại”.

Với các VĐV trẻ, giải còn là dịp tiếp nối truyền thống mà họ thường chỉ nghe qua qua lời kể của các đàn anh, đàn chị. VĐV Nguyễn Hoàng Lâm (đội Quân đội) cho biết đây là lần đầu anh tham dự giải Cây vợt vàng, xem giải là cơ hội nâng cao kỹ năng, tâm lý thi đấu và chuẩn bị cho những sân chơi sắp tới.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân, sự trở lại của Cây vợt vàng đang khẳng định sức hút của một môn thể thao Olympic được người dân thành phố yêu thích. Giải còn tạo động lực phát triển phong trào, mở rộng lực lượng tập luyện và phát hiện tài năng trẻ cho thể thao thành tích cao.

Hướng đi đáng chú ý của thể thao TPHCM bên cạnh sự phát triển bền vững còn rất cần những giá trị được vun đắp qua thời gian, những thương hiệu đã in sâu trong ký ức cộng đồng. Truyền thống là một trong những động lực để thể thao thành phố vững bước trong tương lai.

NGUYỄN ANH