5 cầu thủ giàu nhất mọi thời đại: Ronaldo và Messi là tỷ phú

Ngành công nghiệp bóng đá không chỉ tạo nên những khoảnh khắc lịch sử trên sân cỏ mà còn biến các cầu thủ thành những người giàu có trên thế giới.

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ giàu nhất thế giới. Ảnh: THX

Theo nghiên cứu mới nhất từ Celebrity Net Worth, việc môn thể thao vua thu hút hàng tỷ người xem trên toàn thế giới đã tạo ra nguồn thu khổng lồ, từ mức lương cao của các CLB đến hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và tài trợ giá trị lớn.

Dưới đây là danh sách 5 cầu thủ giàu nhất mọi thời đại, theo Celebrity Net Worth:

1. Cristiano Ronaldo – 1,2 tỷ USD

Vị trí dẫn đầu thuộc về siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, với tổng tài sản ròng lên tới 1,2 tỷ USD. Tiền đạo của Al-Nassr khẳng định vị trí hàng đầu nhờ mức lương khổng lồ tại giải Saudi Pro League của Saudi Arabia,. CR7 nhận mức lương lên tới hàng triệu bảng mỗi tuần. Bên cạnh thu nhập từ CLB, nhờ thương hiệu và sức hút cá nhân, các công ty toàn cầu sẵn sàng xếp hàng hợp tác với CR7. Các hoạt động kinh doanh riêng, từ thời trang đến đầu tư bất động sản, đảm bảo thu nhập của Ronaldo vẫn ổn định ngay cả sau khi giải nghệ.

2. Lionel Messi – Hơn 1 tỷ USD

Vị trí thứ hai thuộc về huyền thoại người Argentina Lionel Messi, ước tính có tài sản ròng hơn 1 tỷ USD. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Barcelona không chỉ kiếm được mức lương cao trong suốt sự nghiệp tại các CLB châu Âu và Inter Miami mà còn thu về khoản thu nhập khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo.

3. David Beckham – 700 triệu USD

Vị trí thứ ba thuộc về biểu tượng bóng đá Anh David Beckham, với khối tài sản ròng trị giá 700 triệu USD. Điều thú vị là trên thực tế, cựu đội trưởng tuyển Anh kiếm được nhiều tiền hơn sau khi giải nghệ nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén, bao gồm việc sở hữu CLB Inter Miami tại giải MLS và các hợp đồng hợp tác dài hạn với Adidas và Maserati.

4. Neymar Jr – 450 triệu USD

Ở vị trí thứ tư là tuyển thủ Brazil Neymar Jr, với tài sản ròng 450 triệu USD. Tiền đạo người Brazil hiện chơi cho Santos đã tích lũy khối tài sản đáng kể trong sự nghiệp, phần lớn nhờ phí chuyển nhượng kỷ lục khi chuyển đến PSG và mức lương hậu hĩnh trong thời gian thi đấu tại Saudi Arabia cho Al-Hilal.

5. Kylian Mbappe – 250 triệu USD

Ở vị trí thứ năm là siêu sao tuyển Pháp Kylian Mbappe, sở hữu tài sản ròng 250 triệu USD. Tiền đạo của Real Madrid kiếm được rất nhiều tiền không chỉ nhờ khả năng ghi bàn xuất sắc mà còn nhờ các hợp đồng tài trợ độc quyền với các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Hublot và EA Sports.

Danh sách tốp 5 này chứng minh bóng đá hiện đại đã phát triển vượt xa phạm vi của một môn thể thao đơn thuần. Sự kết hợp giữa phong độ đỉnh cao trên sân cỏ và chiến lược đầu tư được tính toán kỹ lưỡng ngoài sân cỏ là chìa khóa để các cầu thủ xây dựng một đế chế tài chính vững chắc kéo dài suốt đời.

PHẠM QUANG