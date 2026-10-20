Ronaldo chỉ bị cấm lên đội tuyển... 30 ngày

Không phải là án phạt nặng như dự đoán, Ronaldo chỉ phải nhận án cấm lên tuyển trong 30 ngày, vừa vặn thời gian để anh có thể trở lại ở lượt trận FIFA Days kế tiếp vào tháng 11.

Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vừa ra án phạt cấm thi đấu 30 ngày cùng mức phạt tiền 255 EUR đối với Ronaldo sau vụ lùm xùm sau khi xác định CR7 vi phạm quy chế kỷ luật khi tự ý rời đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League.

Chủ tịch FPF Pedro Proenca nhấn mạnh rằng cả liên đoàn lẫn ban huấn luyện đều có mong muốn đón vị đội trưởng trở lại sớm nhất có thể ngay khi anh đạt thể lực tốt nhất. Với án phạt “có cũng như không” này, tờ AS (Tây Ban Nha) bình luận “hình phạt tương đối nhẹ nhàng".

Tờ báo này cũng phân tích khoảng dừng 30 ngày thực chất chỉ là động thái xoa dịu truyền thông. Quãng thời gian ngắn ngủi này chỉ một nhịp nghỉ cần thiết, giúp cánh cửa tái xuất vào đợt tập trung tháng 11 (Trận kế tiếp với với Đan Mạch diễn ra vào ngày 14 -11, sau đó là tứ kết Nations League) vẫn hoàn toàn rộng mở nếu Ronaldo và HLV Jesus hàn gắn được mối quan hệ.

Trước khi án phạt chính thức được đưa ra, Ronaldo cũng đã bị đình chỉ tạm thời. Thời gian tạm đình chỉ này bắt đầu từ lúc vụ việc diễn ra hôm 30-9, và được tính vào thời hạn án phạt. Do đó, siêu sao 41 tuổi hiện chỉ còn 10 ngày thụ án là sẽ được mãn hạn kỷ luật.

Nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ những căng thẳng leo thang với HLV trưởng Jorge Jesus, khi Ronaldo cáo buộc vị chiến lược gia này hai lần thất hứa về vai trò thi đấu của anh. Mặc dù HLV Jorge Jesus phủ nhận việc đưa ra bất kỳ thỏa thuận riêng nào, ông vẫn bỏ ngỏ khả năng đón tiền đạo này trở lại.

Về phần mình, Ronaldo trong thư gửi HLV Jesus đã thừa nhận sai lầm, chấp nhận án phạt kỷ luật và công khai gửi lời xin lỗi đến các đồng đội cũng như người hâm mộ vì hành động bỏ đi và không tri ân khán giả sau trận gặp Na Uy, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển quốc gia sau khi chấp hành xong án cấm thi đấu.

Trong khi đó, tờ The Guardian (Anh) lại đưa ra cái nhìn khắt khe hơn khi miêu tả cuộc rạn nứt này là câu chuyện "đáng buồn nhưng đã tích tụ từ lâu", và án phạt này không giải quyết được gì cả. Nếu không thể hòa giải vai trò cá nhân với lợi ích chung của tập thể, Ronaldo có nguy cơ làm tổn hại đến di sản lẫy lừng của chính mình khi được “mở cửa” để quay lại tuyển Bồ Đào Nha.

LONG KHANG