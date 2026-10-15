Vụ Ronaldo đã có “nạn nhân” đầu tiên

Ông Miguel Henrique, luật sư của HLV Jorge Jesus, tuyên bố “nghỉ việc” trên một tờ báo vì được cho là “xung đột lợi ích” với Ronaldo - cổ đông lớn của tập đoàn sở hữu tờ báo này.

Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha. Ảnh THX

Cuộc xung đột giữa Cristiano Ronaldo và HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus đã lan ra ngoài phạm vi đội tuyển quốc gia. Luật sư của HLV Jesus, ông Luis Miguel Henrique, vừa thông báo sẽ dừng viết mục bình luận hàng tuần trên tờ Record, một trong những tờ báo thể thao lớn nhất Bồ Đào Nha.

Lý do ông đưa ra liên quan trực tiếp đến mối quan hệ sở hữu của CR7 với tập đoàn Medialivre, chủ sở hữu của Record. Công ty của Ronaldo, CR7 S.A hiện nắm giữ khoảng 30% cổ phần của Medialivre, trong khi một cổ đông khác là Sorolla S.A sở hữu 32%.

Ông Henrique khẳng định đây hoàn toàn là quyết định cá nhân, không chịu bất kỳ sức ép nào từ phía nào. Ông cho rằng, trong khi vẫn đang đại diện cho Jorge Jesus trong cuộc tranh chấp với Ronaldo, việc tiếp tục nhận thù lao từ một công ty mà cầu thủ này là cổ đông lớn sẽ làm lung lay tính độc lập của ông.

“Không phải do ai áp đặt, mà chỉ đơn thuần là quyết định cá nhân của tôi”, Henrique nhấn mạnh: “Không có độc lập về tư tưởng nếu không có độc lập về tài chính. Người đưa ra ý kiến về quyền lực không thể phụ thuộc vào chính quyền lực đó”. Ông còn cho rằng việc vừa chỉ trích một người, vừa nhận tiền từ công ty có sự tham gia của người đó “thậm chí còn mang tính xấu hổ”.

Trong bài báo cuối cùng mang tên “Điệu nhảy cuối cùng của tôi”, ông Henrique không chỉ thông báo việc từ chức mà còn đưa ra những lời phê phán thẳng thắn với Ronaldo. Ông cáo buộc rằng hành vi, thái độ và “nỗi ám ảnh với một số chỉ số” của siêu sao này đang khiến người hâm mộ dần quên đi những đóng góp tích cực mà anh từng mang lại cho bóng đá Bồ Đào Nha.

“Cristiano Ronaldo, bằng hành động, hành vi và sự ám ảnh với một số chỉ số, đang đạt được điều mà không đối thủ nào từng làm được: phá hỏng khả năng nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp mà anh ấy đã mang đến cho chúng ta”, Henrique viết.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã mở thủ tục kỷ luật khẩn cấp và áp dụng biện pháp đình chỉ tạm thời không tự động đối với Ronaldo. Về phần mình, HLV Jorge Jesus vẫn để ngỏ khả năng triệu tập lại tiền đạo này nếu anh sẵn sàng quay trở lại.

LONG KHANG