HLV Erik ten Hag: "Ronaldo đã làm Man United và tôi thất vọng"

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với tờ The Athletic, cựu HLV Man United đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào thái độ thi đấu cùng sự thiếu chuyên nghiệp của Ronaldo trong giai đoạn hai cả hai làm việc chung tại Old Trafford.

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Chiến lược gia người Hà Lan cáo buộc siêu sao người Bồ Đào Nha đã "làm đội bóng thất vọng” bởi ban huấn luyện vốn đã xây dựng kế hoạch nhân sự xung quanh anh. Ten Hag tiết lộ rằng sau thất bại thảm hại 0-4 trước Brentford ở đầu mùa giải 2022-23, Ronaldo đã tự ý từ chối hoàn thành bài tập chạy bù do ban huấn luyện yêu cầu.

Ten Hag giải thích rằng nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ronaldo là do anh vắng mặt trong phần lớn giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải vì lý do cá nhân, dẫn đến việc không đạt được thể lực cần thiết. Dù các đồng đội sẵn sàng hỗ trợ để đưa bóng tới vị trí thuận lợi, Ronaldo lại không đủ khả năng di chuyển và gây áp lực do thể lực yếu.

Thậm chí, Ten Hag còn tiết lộ Ronaldo từng xúi giục các đồng đội "hãy giữ sức trong các buổi tập" thay vì tập luyện nghiêm túc.

"Tôi đã trực tiếp đối diện và nói với cậu ấy nhiều lần: 'Này, mọi người đều muốn hỗ trợ để đưa cậu vào vị trí tốt nhất, nhưng nếu cậu không thể di chuyển vào vòng cấm, cậu không thể ghi bàn'. Cậu ấy đã không thể làm được điều đó vì không chuẩn bị bản thân thật tốt", Ten Hag chia sẻ. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định ông rất tôn trọng đẳng cấp lịch sử của Ronaldo, nhưng trên cương vị HLV trưởng, ông buộc phải đưa ra những quyết định lý trí vì lợi ích của tập thể.

Mối quan hệ giữa hai bên đã sụp đổ hoàn toàn sau khi Ronaldo từ chối vào sân thay người và tự ý bỏ đi vào đường hầm trong trận gặp Tottenham. Tiền đạo 41 tuổi sau đó thực hiện buổi phỏng vấn chấn động với nhà báo Piers Morgan, tố Ten Hag "phản bội" và không tôn trọng anh, dẫn đến việc hai bên thanh lý hợp đồng vào tháng 11-2022 trước khi Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Al-Nassr.

LONG KHANG