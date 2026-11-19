Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga đã bị cấm tham gia vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2028. Thông tin này được nêu trong văn bản chính thức từ Tổng thư ký UEFA Theodore Theodoridis gửi tới các thành viên của tổ chức, theo báo cáo từ UNN.

Đội tuyển Nga vẫn không được tham gia vòng loại Euro 2028. Ảnh: Đồ họa AI

Tài liệu liệt kê 54 liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ tham gia lễ bốc thăm vòng loại Euro 2028, diễn ra vào ngày 6-12 tại Belfast (Bắc Ireland), đội tuyển Nga không nằm trong danh sách này. UEFA cũng duy trì các hạn chế truyền thống vì lý do chính trị.

Theo đó, các cặp đội tuyển sau đây sẽ không được xếp vào cùng một bảng đấu: Ukraine và Belarus; Armenia và Azerbaijan; Tây Ban Nha và Gibraltar; Kosovo và Serbia; cũng như Kosovo và Bosnia-Herzegovina.

54 đội tuyển thuộc UEFA tham gia sẽ được chia thành 12 bảng đấu; trong đó, các bảng từ A đến F gồm 4 đội, còn các bảng từ G đến L gồm 5 đội. Các trận đấu vòng bảng tại vòng loại Euro 2028 sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11-2027. 12 đội đứng đầu các bảng và 8 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền trực tiếp tham dự vòng chung kết. Trong khi các trận play-off dự kiến ​​tổ chức vào tháng 3-2028.

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ bắt đầu vào ngày 9-6-2028, được tổ chức tại các sân vận động ở Vương quốc Anh (gồm Anh, Scotland, Xứ Wales) và Cộng hòa Ireland. Theo quy định, 4 quốc gia đồng chủ nhà vẫn sẽ tham gia vòng loại như bình thường. Tuy nhiên, một “cơ chế an toàn” đã được thiết lập, cho phép tối đa 2 đội trong số này có thêm cơ hội nếu họ không thể giành quyền tham dự trực tiếp.

Sân Wembley - nơi từng tổ chức trận chung kết Euro 2020 - sẽ tiếp tục là địa điểm diễn ra trận chung kết vào năm 2028. Các thành phố khác bao gồm Cardiff, Glasgow, Dublin, Birmingham, Liverpool, Manchester và Newcastle cũng sẽ là nơi tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu quy tụ 24 đội tuyển này.

Các nhóm hạt giống vòng loại Euro 2028

Nhóm 1: Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha

Nhóm 2: Áo, Bosnia-Herzegovina, Cộng hòa Séc, Hungary, Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland, Serbia, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Wales

Nhóm 3: Albania, Georgia, Iceland, Israel, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Scotland, Slovakia, Ukraine

Nhóm 4: Armenia, Belarus, Bulgaria, Síp, Estonia, Quần đảo Faroe, Phần Lan, Kazakhstan, Latvia, Luxembourg, Moldova, San Marino

Nhóm 5: Andorra, Azerbaijan, Gibraltar, Liechtenstein, Lithuania, Malta

LINH SƠN