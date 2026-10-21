Lý do Vincent Kompany không thể chỉ đạo Bayern đối đầu Arsenal

HLV trưởng của Bayern Munich Vincent Kompany đang bỏ ngỏ khả năng góp mặt trong trận cầu tâm điểm tại UEFA Champions League gặp Arsenal vào ngày 21-10 do vấn đề sức khỏe.

HLV trưởng Vincent Kompany của Bayern Munich. Ảnh: THX

Vincent Kompany đang bị mắc một loại virus gây ảnh hưởng đến đôi chân. Vị chiến lược gia 40 tuổi người Bỉ đã vắng mặt trong buổi tập cũng như họp báo trước trận đấu với Arsenal.

Trợ lý HLV Aaron Danks đã thay mặt Kompany trả lời truyền thông: “Virus này đôi lúc gây ảnh hưởng đến đôi chân và khiến anh ấy cảm thấy đau nhức. Đó chỉ là một loại virus thôi. Các bác sĩ và chuyên gia y tế hiểu rõ tình trạng này. Điều quan trọng nhất là ông ấy cần nghỉ ngơi, dành thời gian hồi phục cần thiết, dù là bao lâu đi chăng nữa”.

Trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của Bayern trước RB Leipzig tại Bundesliga cuối tuần trước, HLV Kompany trông khá mệt mỏi và gần như chỉ ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo suốt cả trận. Aaron Danks nói thêm: “Liệu anh ấy có thể trở lại vào ngày mai, hay phải mất hai, ba ngày nữa thì tôi cũng chưa rõ. Thuyết phục Vince nghỉ ngơi thực sự là một thử thách”.

Trước màn đại chiến tại Allianz Arena, HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng có những chia sẻ: “Tôi hy vọng Vincent sẽ sớm bình phục và góp mặt ở trận này. Tôi dành sự ngưỡng mộ lớn cho anh ấy, trước hết là về nhân cách, bởi tôi từng có vài năm làm việc cùng anh ấy ở Man City. Về chuyên môn, từ thời còn làm việc ở Bỉ, tại Burnley cho đến những gì anh ấy đang thể hiện ở đây - bản sắc và chất lượng lối chơi mà đội bóng của ông ấy trình diễn trong vài năm qua thực sự ở một đẳng cấp khác biệt. Rất đáng khen ngợi”.

Bayern Munich hiện bất bại sau 6 vòng đấu tại Bundesliga và dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Tại Champions League mùa này, họ đã giành được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Premier League Arsenal và cũng là á quân Champions League mùa giải 2025-2026, đang có phong độ ấn tượng tại đấu trường châu Âu với 2 chiến thắng liên tiếp.

LINH SƠN