Mbappe và Diomande tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid

Những bàn thắng tuyệt đẹp của Yan Diomande và Kylian Mbappe đã làm nên chiến thắng ấn tượng 4-1 của Real Madrid trước RB Leipzig tại Champions League, một diễn biến mà HLV Jose Mourinho tin rằng người hâm mộ đã có thể “ra về trong niềm vui”.

Real Madrid giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước RB Leipzig. Ảnh: THX

Sau hiệp một diễn ra giằng co, Real Madrid bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước nhờ bàn thắng của Bernardo Silva. Trong hiệp 2, đội chủ nhà đã nới rộng cách biệt nhờ các pha lập công của Arda Guler, Mbappe và cầu thủ dự bị Diomande. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp và là một trong 5 đội vẫn còn duy trì thành tích toàn thắng, Real Madrid xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Diomande - bản hợp đồng kỷ lục của Real Madrid - có màn trình diễn nổi bật khi anh tỏa sáng rực rỡ dù chỉ vào sân thay Vinicius Junior ở phút 70. Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng nhất trận đấu khi tung cú vô lê từ đường chuyền của Brahim Diaz, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Đây là bàn thắng thứ 3 của Diomande trong 4 trận gần nhất cho Real Madrid, sau chuỗi 8 trận đầu tiên không ghi bàn kể từ khi chuyển đến từ RB Leipzig với mức phí có thể lên tới 140 triệu euro vào mùa hè này. Diomande cũng đóng góp một pha kiến ​​tạo trong bàn thắng của Mbappe. “Người hâm mộ đã ra về trong vui vẻ khi được chứng kiến ​​bộ đôi Mbappe và Diomande thi đấu”, HLV Jose Mourinho của Real Madrid chia sẻ, “Họ đã bỏ tiền mua vé và giờ họ ra về với tâm trạng hạnh phúc”.

Tuy nhiên, trái ngược lại là tình cảnh thất vọng của Vinicius, người vừa nâng chuỗi trận không ghi bàn lên con số 9. Trở lại đội hình sau khi chấp hành án phạt đầu tiên trong chuỗi 4 trận bị cấm thi đấu tại La Liga, do hành vi kéo tóc đối thủ và phản ứng gay gắt với trọng tài, tiền đạo người Brazil đã có một màn trình diễn mờ nhạt. Ngôi sao 26 tuổi mới ghi được 2 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia trong mùa giải này. Vinicius là một trong những cầu thủ đầu tiên được HLV Mourinho rút ra sân, cùng với Alvaro Carreras.

“Tôi nghĩ Vini đã có một trận đấu hay, cậu ấy chơi tốt về mặt chiến thuật”, Mourinho chia sẻ với Movistar, “Tôi không muốn nói rằng cậu ấy đang buồn, vì chỉ bản thân cậu ấy mới biết mình có thực sự cảm thấy như vậy hay không, nhưng HLV của cậu ấy thì thấy hài lòng. Chúng ta luôn có thể kỳ vọng nhiều hơn ở cậu ấy, mong cậu ấy tạo ra sự khác biệt bằng khả năng cá nhân, nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay. Việc thay người là vì chúng tôi có chiều sâu đội hình tốt, chứ không phải do tôi không hài lòng với cách Vinicius thi đấu”.

Tại sân Santiago Bernabeu, một vài tiếng la ó đã vang lên khi Vinicius mắc lỗi trong một tình huống chuyền bóng cho Jude Bellingham vào khoảng giữa hiệp một. Bellingham lập tức vỗ tay, như muốn kêu gọi khán giả hãy ủng hộ Vinicius. Ở một số thời điểm, một bộ phận người hâm mộ cũng đã hô vang tên anh.

Trong buổi họp báo, Mourinho cho rằng việc người hâm mộ la ó Vinicius chẳng những không giúp ích gì mà còn gây cản trở cho quá trình tìm lại phong độ tốt nhất của cầu thủ này: “Khi bị la ó trên sân khách, đó lại trở thành nguồn động lực. Nhưng khi bị la ó ngay trên sân nhà, điều đó thực sự gây tổn thương”.

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LINH SƠN