Rộ tin đồn về tương lai của Jose Mourinho

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tương lai của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid có thể phụ thuộc vào kết quả trận El Clasico vào ngày 25-10 tới, khi ban lãnh đạo sân Santiago Bernabeu cũng đã nhắm sẵn 2 phương án thay thế.

HLV Jose Mourinho của Real Madrid. Ảnh: THX

Dù thắng 9 trong 11 trận đầu tiên kể từ khi trở lại Real Madrid, HLV Jose Mourinho vẫn đối mặt với những hoài nghi về tương lai. Chỉ sau 100 ngày trong bản hợp đồng 3 năm, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là đã khiến Chủ tịch Florentino Perez cân nhắc các phương án thay thế.

Điều khiến ban lãnh đạo Real Madrid lo ngại không chỉ là kết quả mà còn ở chất lượng lối chơi thiếu thuyết phục. Trận El Clasico với Barcelona vào Chủ nhật tới vì thế mang ý nghĩa quan trọng. Một thất bại, khiến Real Madrid có nguy cơ bị đối thủ bỏ xa 9 điểm, có thể đẩy Mourinho vào tình thế khó khăn dù ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ phòng thay đồ.

Theo Defensa Central, Mikel Arteta và Cesc Fabregas đang nằm trong danh sách được Real Madrid theo dõi. Tuy nhiên, Arteta vừa gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2030, còn Fabregas gắn bó với Como đến năm 2028. Cựu HLV tuyển Pháp Didier Deschamps cũng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng.

Sa thải Mourinho khi đội bóng chưa hoàn toàn thích nghi với phương pháp huấn luyện mới sẽ là quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, trước áp lực thành tích tại Real Madrid, trận El Clasico sắp tới có thể trở thành bước ngoặt đối với tương lai của ông.

LINH SƠN