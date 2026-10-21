Julian Alvarez ghi bàn đầu tiên cho Atletico Madrid sau 6 tháng

Tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Ảnh: THX

Jamie Leweling đưa Stuttgart vươn lên dẫn trước ở phút 36. Sau giờ nghỉ, Julian Alvarez đã san bằng tỷ số bằng một cú dứt điểm ngay từ đường tạt bóng của Ademola Lookman.

Alvarez, người từng khiến người hâm mộ Atletico Madrid phẫn nộ khi tìm cách chuyển sang Barcelona vào mùa hè vừa qua, đã không ghi bàn kể từ đầu mùa giải này. Lần gần nhất ngôi sao người Argentina lập công là vào ngày 29-4, trong một trận đấu tại Champions League gặp Arsenal.

Alvarez từng gây ấn tượng mạnh tại Champions League mùa trước với 10 bàn thắng, góp phần đưa Atletico tiến vào bán kết. Tuy nhiên, trước trận đấu với Stuttgart, anh mới chỉ có một pha kiến ​​tạo tại giải đấu năm nay, trong trận gặp Liverpool. “Tôi tin chắc rằng bàn thắng rồi sẽ đến với Julian”, HLV Diego Simeone chia sẻ với Movistar. Trong khi, hậu vệ cánh Alejandro Grimaldo chia sẻ: “Cậu ấy đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong những trận gần đây. Alvarez rất cần bàn thắng này, và chúng tôi hy vọng đây là khởi đầu cho chuỗi bàn thắng của cậu ấy”.

Nỗ lực ngược dòng của Atletico đã bị chặn lại vì tấm thẻ đỏ của Morten Hjulmand, khiến đội khách phải chơi với 10 người trong nửa giờ thi đấu cuối cùng. Với kết quả hòa này, Atletico hiện xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Champions League với 4 điểm, sau thất bại trước Liverpool và thắng Man United vào tuần trước. Trận đấu tiếp theo của Atletico tại Champions League là một thử thách khó khăn trước Bayern Munich vào ngày 3-11.

“Chúng tôi đã gỡ hòa 1-1, nhưng không thể duy trì thế trận như mong muốn do phải nhận thẻ đỏ, điều đó đã gây ảnh hưởng lớn đến chúng tôi”, HLV Simeone đánh giá thêm. “Chiếc thẻ đỏ đó là hoàn toàn xứng đáng. Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng: mỗi khi chân rời khỏi mặt sân (trong một pha tranh chấp), bạn rất dễ phải nhận thẻ đỏ”.

Trong khi đó, Stuttgart dù không thể nối dài mạch thắng lên con số 3, nhưng việc giành 7 điểm sau 3 lượt trận vẫn khiến đội bóng Đức hài lòng. HLV Sebastian Hoeness nói: “Tôi tự hào về màn trình diễn của cả đội. Hiệp một thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh. Thú thật, với những cơ hội tạo ra trong hiệp một, lẽ ra chúng tôi đã có thể dẫn trước 2 bàn.

Bàn thua phải nhận chỉ 90 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu đến quá nhanh, khiến thế trận trở nên cởi mở hơn. Sau chiếc thẻ đỏ, trận đấu trở nên căng thẳng hơn; chúng tôi đã có những cơ hội để giành chiến thắng, đó là lý do tại sao vẫn có chút thất vọng”.

LINH SƠN