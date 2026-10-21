Siêu máy tính dự đoán: Bayern, Real chắc thắng, Man United khó có 3 điểm

Trong khi những chuyến làm khách của Arsenal tại sân của Bayern Munich, hay tại Como của Man United dự báo nhiều bất trắc thì Real Madrid được cho là sẽ có màn chạy đà tốt trước Siêu kinh điển cuối tuần.

Bayern Munich - Arsenal: Duyên nợ với Harry Kane

Màn so tài giữa Bayern Munich và Arsenal tại pháo đài Allianz Arena là trận cầu thu hút nhiều sự chú ý nhất trong ngày thi đấu rạng sáng 22-10 (giờ Việt Nam) với những tương phản khá thú vị.

Arsenal bước vào trận đấu này với hành trang là chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp tại giai đoạn vòng bảng Champions League, bao gồm thắng lợi 3-0 trước Lille ở lượt trận thứ hai và chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Bayern Munich ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, Pháo thủ thành London sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn mang tên Harry Kane. Cựu tiền đạo Tottenham đã ghi tới 15 bàn thắng sau 22 lần ra sân đối đầu với Arsenal trong sự nghiệp, và đây là đối thủ bị Kane chọc thủng lưới nhiều thứ ba, chỉ sau Leicester City (20 bàn) và Everton (16 bàn).

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đại diện nước Anh khi Arsenal đã để thua 53% số trận đối đầu với Bayern Munich (8/15 trận). Trong số các đối thủ mà Arsenal từng chạm trán từ 5 lần trở lên tại cúp châu Âu, chỉ có Barcelona (thua 67%) là đội khiến họ có tỷ lệ thất bại cao hơn.

Chính vì vậy, siêu máy tính Opta nghiêng về một chiến thắng cho đội chủ nhà khi đưa ra tỷ lệ chiến thắng cho Bayern Munich là 45 %, trong khi cơ hội của Arsenal dừng ở mức 30.7%.

Real Madrid - RB Leipzig: Pháo đài Bernabéu

Mọi ánh mắt trong cuộc so tài này sẽ dồn về chân sút Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp hiện đã in dấu giày vào 97 bàn thắng sau 100 trận đấu tại Champions League (ghi 72 bàn và có 25 đường kiến tạo).

Nếu tiếp tục đóng góp thêm 3 bàn thắng hoặc kiến tạo trong trận đấu với Leipzig, Mbappe sẽ cán mốc 100+ dấu ấn bàn thắng chỉ sau 101 trận. Anh sẽ cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Lionel Messi (101 trận) và vượt qua những huyền thoại như Robert Lewandowski (102 trận), Cristiano Ronaldo (114 trận) hay Karim Benzema (134 trận).

Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán hết sức tự tin cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với 70.5% cơ hội giành trọn 3 điểm.

Como - Manchester United: Thử thách cho Quỷ đỏ

Một trong những trận đấu sớm đáng chú ý là chuyến làm khách của Man United tới sân của tân binh Serie A Como, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cesc Fabregas.

Cả hai đội bóng đều đang rất khao khát tìm lại niềm vui chiến thắng sau thất bại ở lượt trận thứ hai. Man United đã để thua Atlético Madrid, dẫn đến phản ứng gay gắt từ trung vệ Lisandro Martinez khi anh công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Trong khi đó, Como cũng nhận thất bại sát nút 2-3 trên sân của Feyenoord.

Tuy nhiên, yếu tố sân nhà Stadio Giuseppe Sinigaglia có thể sẽ đóng vai trò quyết định. Đội bóng của HLV Cesc Fabregas từng có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước RB Leipzig ngay tại đây ở lượt trận mở màn. Trái lại, Quỷ đỏ dưới sự chỉ đạo của HLV Michael Carrick đang sở hữu phong độ sân khách rất yếu kém khi chỉ thắng 1 trong 10 trận sân khách gần nhất tại Champions League.

Do đó, Siêu máy tính Opta đánh giá khả năng giành chiến thắng của Como nhỉnh hơn ở mức 41.7%.

Inter Milan, Aston Villa và các trận đấu đáng chú ý khác

Inter Milan - Shakhtar Donetsk: Sau thất bại sốc 3-4 trước Club Brugge, Inter Milan đã rơi vào chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Cúp C1/Champions League — chuỗi trận thua dài nhất lịch sử CLB. Dù vậy, khi trở về sân nhà San Siro tiếp đón Shakhtar Donetsk, Siêu máy tính Opta vẫn tin tưởng vào khả năng phục hồi của đại diện Italy với 75 % tỷ lệ chiến thắng.

Aston Villa - Viking: Thầy trò HLV Unai Emery đang có phong độ rất cao sau chiến thắng đè bẹp Fenerbahce 6-0 ở lượt trận trước. Được đánh giá có tới 72 % cơ hội chiến thắng trước Viking, Aston Villa đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên thắng 4 trận liên tiếp tại Cúp C1/Champions League.

LONG KHANG