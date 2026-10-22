Como hân hoan sau chiến thắng lịch sử trước Man United

Đội bóng mới nổi Como đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Man United tại Champions League, buộc đối thủ giàu truyền thống của bóng đá Anh hứng chịu một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất tại đấu trường châu Âu trong lịch sử CLB.

HLV Cesc Fabregas của Como. Ảnh: THX

Ngôi sao đang lên Nico Paz là người đầu tiên trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo và thiếu định hình của đội khách. Việc chỉ bị dẫn trước một bàn khi bước vào giờ nghỉ đã là một sự may mắn đối với Man United. Tuy nhiên, vận may đó không kéo dài lâu: Tasos Douvikas ghi bàn nâng tỷ số, tiếp đó Nico Paz hoàn tất cú đúp, và Jacobo Ramon ấn định chiến thắng bằng một pha đánh đầu thành bàn.

Cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee là người ghi được một bàn thắng danh dự cho đội khách.

Sau chiến thắng áp đảo 4-1, HLV Cesc Fabregas đã dành tặng thắng lợi lịch sử này cho những cổ động viên trung thành của Como, hy vọng chiến thắng mang tính cột mốc này sẽ khơi dậy niềm tự hào trong lòng người dân toàn thành phố.

“Chúng tôi hiểu rõ lịch sử CLB và biết rằng người hâm mộ đã phải trải qua biết bao thăng trầm trong suốt những năm qua”, Fabregas chia sẻ. “Tôi thực sự mong rằng ngày mai, các em nhỏ khi đến trường sẽ khoác trên mình chiếc áo của Como với niềm tự hào lớn lao”.

HLV Fabregas cũng đã dành lời khen ngợi cho tinh thần pressing không ngừng nghỉ cùng kỷ luật chiến thuật của toàn đội, khẳng định chiến thắng này là minh chứng cho bản sắc mà ông đang xây dựng tại CLB: “Tôi rất hài lòng với cách các cầu thủ thực hiện những gì chúng tôi đã đề ra. Không chỉ thể hiện chất lượng chuyên môn cao, họ còn duy trì cường độ pressing liên tục cho đến tận phút 85. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một văn hóa, một phong cách chơi bóng và một bản sắc riêng cho câu lạc bộ. Tối nay chính là một minh chứng thuyết phục nữa cho quá trình đó”.

Trong khi Nico Paz, người được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ thêm: “Đây là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi còn trẻ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Tôi từng mơ ước được góp mặt trong một trận đấu như thế này, và tối nay, chúng tôi thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Đây là một đêm lịch sử đối với người hâm mộ Como”.

LINH SƠN