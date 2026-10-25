El Clasico nâng tầm công nghệ truyền hình cho bóng đá thời Gen Z

Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid tại thánh địa Camp Nou (lúc 21 giờ, ngày 25-10) sẽ được phủ sóng bởi hệ thống sản xuất truyền hình đồ sộ lên tới 40 máy quay. Đây là xu hướng mới của bóng đá thế giới dành cho Gen Z.

Tiêu chuẩn "A+" và trải nghiệm hình ảnh siêu nét

Theo kế hoạch sản xuất được tờ Mundo Deportivo tiết lộ, hệ thống truyền hình tại Camp Nou bao gồm công nghệ ghi hình độ phân giải siêu cao (4K), ống kính điện ảnh tầm xa, các pha quay chậm (slow-motion) sắc nét cùng kỹ thuật theo dõi dấu chân từng cầu thủ.

Đáng chú ý, ban tổ chức sẽ bố trí các ống kính chuyên biệt để theo dõi từng chuyển động của hai siêu sao Lamine Yamal và Mbappe, chỉ một ngày trước thời điểm công bố chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng.

Tại La Liga, các cuộc đối đầu có sự góp mặt của Barcelona hoặc Real Madrid thông thường được xếp vào nhóm "Hạng A" với quy chuẩn tối thiểu 22 camera. Tuy nhiên, những trận đại chiến mang tầm vóc toàn cầu như El Clasico hay Derby Madrid được đặt ở cấp độ cao nhất là "A+", đòi hỏi từ 35 đến 40 máy quay bố trí dày đặc khắp sân.

Đây không phải lần đầu tiên trận Siêu kinh điển đóng vai trò là "phòng thí nghiệm" công nghệ của bóng đá thế giới. Vào năm 2016, El Clasico từng thử nghiệm hệ thống tái hiện hình ảnh 360 độ dựa trên 38 camera độ phân giải cao để tạo ra góc nhìn ba chiều chân thực. Đến năm 2017, giải đấu tiếp tục huy động 40 máy quay trên cần cẩu, trực thăng cùng đội ngũ hơn 400 nhân sự truyền hình chỉ để bám sát từng bước chạy của Messi và Ronaldo.

Yamal và Endrick hay bóng đá thời Gen Z

Trận đấu này còn có sự hiện diện của 2 ngôi sao tuổi teen. Tiền đạo 20 tuổi người Brazil của Real Madrid và tài năng 19 tuổi người Tây Ban Nha của Barcelona đang tạo nên một sức hút kỳ diệu vượt xa khỏi khuôn khổ của một trận bóng đá.

Mọi cử chỉ, lời nói, phong cách ăn mặc, kiểu tóc hay điệu ăn mừng bàn thắng của họ đều nhanh chóng trở thành làn sóng xu hướng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu trẻ em và thiếu niên trên khắp thế giới.

Hành trình trưởng thành của hai tài năng trẻ mang những nét chấm phá độc đáo nhưng đều phản ánh rõ nét hơi thở thời đại. Lamine Yamal, người chính thức ra mắt đội một Barcelona từ khi mới 15 tuổi vào tháng 4-2023, đã liên tục xô đổ hàng loạt kỷ lục lịch sử để trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu và ghi bàn cho đội bóng xứ Catalunya.

Endrick cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi ghi những bàn thắng lịch sử cho tuyển Brazil ngay tại Wembley và Bernabeu. Chân sút trẻ người Brazil vẫn đạt hiệu suất đáng kinh ngạc khi trung bình cứ mỗi 122 phút lại ghi một bàn thắng cho Real. Sự bùng nổ của Endrick còn được thể hiện rõ nét qua việc anh thu hút hơn 5 triệu người theo dõi mới trên mạng xã hội trong kỳ World Cup, vượt qua cả những người đàn anh danh tiếng như Neymar hay Vinicius

Điều làm nên sự khác biệt lớn nhất giữa Gen Z và các thế hệ cổ động viên trước đây chính là cách thức họ tiếp cận và tận hưởng bóng đá. Giới trẻ ngày nay không chỉ xem thi đấu, mà họ còn quan tâm sâu sắc đến cuộc sống đời thường, tính cách và các nội dung số đằng sau hậu trường của các cầu thủ.

Chuyên gia Thiago Freitas từ Roc Nation Sports nhận định, mỗi cầu thủ có thể trở thành một kênh truyền thông nhỏ tự sản xuất nội dung để kết nối trực tiếp với người hâm mộ. Đồng quan điểm, ông Romulo Vieira da Silva từ công ty End To End giải thích rằng thông qua nền tảng TikTok, thế giới bóng đá trong mắt người trẻ đã mở rộng ra ngoài phạm vi trận đấu, biến những khoảnh khắc đời thường hay điệu ăn mừng thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm thể thao.

Sức hút thương mại của Yamal và Endrick là minh chứng: Với hơn 59 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Yamal trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu toàn cầu như adidas, Visa, Beats hay Powerade.

Trong khi đó, Endrick sở hữu 23,5 triệu người theo dõi cùng các hợp đồng tài trợ lớn với New Balance, Red Bull và EA Sports. Các trang mạng xã hội của Endrick đạt gần 8,5 triệu lượt xem trong những tháng đầu năm 2026, còn Yamal ghi nhận gần 4 triệu lượt truy cập chỉ trong tháng 9.

LONG KHANG