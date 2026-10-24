Mourinho và một phần sôi nổi của El Clasico

Khi Mourinho bước vào phòng họp báo để chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng Real Madrid sau 13 năm xa cách, ông nhẹ nhàng khẳng định bản thân chưa bao giờ là người sống trong sự tiếc nuối hay mải mê ngoảnh lại quá khứ.

HLV Mourinho sau 13 năm. Ảnh THX

Tuy nhiên, trong tâm khảm của những người yêu bóng đá, ba mùa giải đầy giông bão từ năm 2010 đến 2013 dưới thời Mourinho vẫn là một trong những chương hồi rực rỡ và nảy lửa nhất của lịch sử El Clasico.

Trong khoảng thời gian ấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cùng Real Madrid trải qua 17 trận đại chiến nảy lửa với Barcelona trên khắp các đấu trường, từ La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha cho đến Champions League.

Bằng cá tính mãnh liệt, Mourinho đã biến mỗi cuộc so tài thành một sân khấu điện ảnh thực sự, nơi đỉnh cao chiến thuật hòa quyện cùng cuộc chiến tâm lý gắt gao với Pep Guardiola và sau đó là Tito Vilanova. Sự ganh đua quyết liệt ấy đã đẩy cả hai CLB vĩ đại đến những giới hạn chưa từng có, với những mùa giải cán mốc 100 điểm lịch sử tại giải quốc nội.

Dù Lionel Messi đã ghi tới 50 bàn thắng kỷ lục tại La Liga trong mùa giải 2011-2012, Real Madrid của Mourinho vẫn xuất sắc bước lên ngôi vô địch bằng bản lĩnh kiên cường. Những con số ấy không thể mô tả hết bầu không khí cuồng nhiệt lúc bấy giờ, khi Mourinho đứng ở trung tâm và điều phối mọi sự chú ý. Thậm chí, Pep Guardiola trong một phút kiệt sức từng phải thừa nhận rằng Mourinho chính là người làm chủ hoàn toàn phòng họp báo.

Nhìn lại hành trình đầu tiên của ông tại Bernabeu, xuất phát điểm 13 năm trước có những nét tương đồng kỳ lạ với hiện tại. Khi ấy, Mourinho vừa đưa Inter Milan xưng vương tại Champions League năm 2010 rồi cập bến Madrid với sứ mệnh giúp đội bóng chấm dứt hai mùa giải trắng tay và lật đổ sự thống trị tuyệt đối của Barcelona.

Dù phải chịu thất bại cay đắng 0-5 ngay trong trận El Clasico đầu tiên tại Camp Nou vào tháng 11-2010, Mourinho đã không gục ngã, mà coi đó là bài học lịch sử để tái thiết toàn đội. Chỉ vài tháng sau, trong chuỗi 4 trận El Clasico nghẹt thở diễn ra liên tiếp trong vòng 18 ngày, cựu hậu vệ Marcelo từng chia sẻ bầu không khí căng thẳng đến mức không thực sự tốt cho bóng đá.

Chính trong chuỗi trận khốc liệt đó, cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 103 của Cristiano Ronaldo từ đường tạt của Angel Di María đã mang về chiếc Cúp Nhà vua quý giá cho Real Madrid. Dù Real Madrid bị loại ở bán kết Champions League sau những quyết định rút thẻ phạt gây tranh cãi dành cho Pepe cùng án phạt năm trận từ UEFA, Mourinho vẫn kiên trì chứng minh Barcelona không phải là pháo đài bất khả xâm phạm.

Đỉnh cao trong triều đại đầu tiên của ông chính là chiến thắng 2-1 ngay tại Camp Nou vào tháng 4 -2012, nơi màn ăn mừng "calma" biểu tượng của Ronaldo đã chính thức đưa chiếc cúp La Liga trở lại Bernabeu sau 4 năm chờ đợi. Sự điềm tĩnh và quyết liệt của Mourinho tàn khốc đến mức khiến Guardiola sau đó thừa nhận phải rời Barcelona vì quá kiệt sức. Gerard Pique cũng nhớ lại cuộc chiến ngoài sân cỏ khi ấy đôi khi còn quan trọng hơn cả những diễn biến kéo dài 90 phút trên thảm cỏ.

Ngay cả trong mùa giải cuối cùng 2012-2013, Mourinho đã tìm ra công thức trung hòa Barcelona khi trải qua 5 trận El Clasico liên tiếp không thua. Khi ông chia tay Madrid vào tháng 5 -2013 theo thỏa thuận chung, Chủ tịch Florentino Perez vẫn giữ thói quen gọi điện chúc mừng Mourinho sau mỗi danh hiệu mà đội bóng của ông giành được trong những năm sau đó.

Giờ đây, khi trở lại Bernabeu, Mourinho phải đối mặt với thử thách mới mang tên Hansi Flick – nhà cầm quân đã giúp Barcelona giành chiến thắng 6/7 trận Clasico gần nhất. Dù bầu không khí ngày nay đã bớt đi phần gay gắt, sự hiện diện của Mourinho vẫn mang lại vệt nắng hoài niệm đầy quyến rũ, hứa hẹn mở ra một chương mới nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn cho “Siêu kinh điển”.

HỒ VIỆT