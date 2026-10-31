Harry Kane giành Quả bóng vàng chỉ hơn Mbappe 28 điểm

Harry Kane đã vượt qua Kylian Mbappe để giành giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d'Or) dành cho nam năm 2026 với khoảng cách chỉ 28 điểm, tạo nên một trong những cuộc bình chọn sít sao nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Harry Kane vượt qua Kylian Mbappe giành Quả bóng vàng 2026 chỉ 28 điểm. Ảnh: THX

Harry Kane đã giành Ballon d'Or đầu tiên trong sự nghiệp vào rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam). Tổng biên tập tạp chí France Football tiết lộ rằng khoảng cách giữa Kane và người về nhì Kylian Mbappe là “rất nhỏ” - thậm chí còn hẹp hơn cả cách biệt 41 điểm mà Rodri từng tạo ra trước Vinicius Junior vào năm 2024. Các số liệu bỏ phiếu chính thức cho giải thưởng Ballon d'Or 2026 vừa được tiết lộ đã xác nhận điều đó.

Mỗi người trong số 150 nhà báo - bao gồm 100 người cho giải nam và 50 người cho giải nữ - thuộc hội đồng bình chọn của France Football đã phải chọn ra 10 cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​danh sách 30 ứng viên cho mỗi hạng mục. Các cầu thủ trong tốp 10 lần lượt được trao số điểm là 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm. Với thang điểm này, Kane đã giành được tổng cộng 1.055 điểm, trong khi Mbappe đạt 1.027 điểm. Lamine Yamal giành vị trí thứ 3 dù vẫn còn khoảng cách điểm số đáng kể so với 2 cầu thủ xếp trên, với tổng cộng 881 điểm.

Theo L'Equipe, đây là cuộc bình chọn có khoảng cách sít sao thứ 4 trong lịch sử 70 năm của giải thưởng, và là kết quả gần sát nhất kể từ khi Lionel Messi vượt qua Virgil van Dijk với cách biệt 7 điểm vào năm 2019. Nhưng tờ báo danh tiếng của Pháp tiết lộ, Kane đã được 40 trong tổng số 100 nhà báo bình chọn ở vị trí dẫn đầu, trong khi Mbappe chỉ có 23.

Harry Kane đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành được giải thưởng này sau 25 năm. Đây cũng là lần đầu tiên một cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich nhận danh hiệu Ballon d'Or trong suốt 45 năm qua, đồng thời là cầu thủ đầu tiên từ một CLB tại Đức đạt được vinh dự này kể từ năm 1996.

Trong mùa giải vừa qua, ngôi sao của đội tuyển Anh đã ghi tổng cộng 73 bàn thắng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, qua đó trở thành chân sút ghi bàn hàng đầu tại châu Âu. Anh cũng đóng góp 6 bàn thắng tại kỳ World Cup, góp phần giúp đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Trong khi đó, Mbappe đã ghi 42 bàn thắng cho Real Madrid ở mùa giải trước. Mùa hè này, anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với tổng cộng 22 bàn thắng cho đội tuyển Pháp, trong đó có 10 bàn được ghi tại kỳ World Cup năm nay.

LINH SƠN