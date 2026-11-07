Bayern Munich “liều lĩnh” khi trả lương nửa triệu EUR mỗi tuần cho Harry Kane

Cựu danh thủ người Đức Dietmar Hamann tin rằng Bayern Munich đang chấp nhận rủi ro lớn khi trao bản hợp đồng mới với đãi ngộ hậu hĩnh cho Harry Kane, khẳng định không đội bóng Anh nào sẵn sàng chi trả mức đãi ngộ “khủng” như vậy cho một cầu thủ đã 33 tuổi.

Harry Kane là vận động viên người Anh được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: THX

Harry Kane vừa giành giải Quả bóng vàng 2026, đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Bayern Munich, hưởng mức lương vào khoảng 479.000 EUR/tuần. Con số này biến tiền đạo 33 tuổi trở thành vận động viên người Anh được trả lương cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Didi Hamann - người từng khoác áo cả Liverpool lẫn Bayern Munich - cho rằng đây có thể là một nước đi sai lầm, xét đến độ tuổi hiện tại của Harry Kane và khả năng phong độ của anh sẽ sa sút trong tương lai gần. Hamann chia sẻ với Sky Germany: “Liệu anh ta có còn duy trì được khả năng ghi bàn trong những năm tới hay không, hãy cùng chờ xem. Kane hiện đã 33 tuổi và sẽ bước sang tuổi 36 khi hợp đồng kết thúc. Rõ ràng là đang có những rủi ro nhất định”.

Để giải thích cho nhận định gây tranh cãi của mình, Hamann nói thêm: “Kane đã chơi không tốt trong màu áo tuyển Anh tại kỳ EURO cách đây 2 năm, đồng thời cũng gặp khó khăn ở 2 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại World Cup”.

Cựu tuyển thủ Đức cũng cho rằng việc ở lại Bayern là lựa chọn tốt nhất mà Kane có thể có ở giai đoạn này của sự nghiệp: “Tôi không nghĩ có đội bóng lớn nào từ nước Anh thực sự muốn chiêu mộ anh ta. Các CLB Anh có lẽ chỉ sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng 20 hoặc 30 triệu bảng cho Kane. Trong khi đó, Bayern chắc chắn muốn thu hồi ít nhất một nửa hoặc 3/4 số tiền 100 triệu EUR mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ anh ấy từ Tottenham vào năm 2023. Tôi không tin có đội bóng nào chịu chi ra số tiền đó. Vì vậy, việc gia hạn hợp đồng có lẽ là phương án duy nhất mà Bayern có thể thực hiện”.

Đây không phải là lần đầu tiên Hamann có cái nhìn khá khắt khe về Kane, bất chấp màn trình diễn quá ấn tượng của tiền đạo người Anh kể từ khi chuyển đến Đức thi đấu. Trong 3 mùa giải tại Allianz, anh đã ghi 102 bàn thắng tại Bundesliga chỉ sau 102 lần ra sân, cùng với đó là 28 pha kiến ​​tạo. Anh cũng giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả 3 mùa giải kể từ khi đặt chân đến đây, giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga liên tiếp trong 2 mùa giải vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany.

Tổng cộng, Kane đã ghi được 156 bàn thắng sau 161 lần ra sân trong các trận đấu chính thức. Kane cũng thiết lập nhiều kỷ lục ghi bàn: đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Bayern chỉ sau 104 lần ra sân, và trở thành cầu thủ đạt 100 bàn thắng tại Bundesliga nhanh nhất - khi chạm mốc này trong trận đấu thứ 98 tại giải đấu.

Các danh hiệu cá nhân mà Kane đạt được bao gồm 2 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu, và đặc biệt nhất là Quả bóng vàng - đây là lần đầu tiên một cầu thủ thuộc biên chế Bayern nhận danh hiệu cá nhân danh giá này trong suốt 45 năm qua, đồng thời là cầu thủ đầu tiên từ một CLB tại Đức đạt được vinh dự này kể từ năm 1996.

LINH SƠN