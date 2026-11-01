Chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2026 Harry Kane không thể nối dài niềm vui cá nhân bằng một chiến thắng cho tập thể. Anh sút hỏng một quả phạt đền, góp phần khiến Bayern Munich bị đối thủ truyền kiếp Borussia Dortmund cầm hòa 2-2 trong trận “Der Klassiker” tại Bundesliga trên sân Allianz Arena.

Harry Kane sút hỏng phạt đền, Bayern Munich chia điểm trong trận “Der Klassiker”

Bayern Munich vươn lên dẫn trước nhờ công của Konrad Laimer ở phút 38, ngay sau khi Borussia Dortmund bị từ chối một bàn thắng của Jobe Bellingham. Đến phút 60, Harry Kane có cơ hội khép lại một tuần đáng nhớ bằng một bàn thắng từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, anh đã thực hiện không thành công, và ngay sau đó, Serhou Guirassy đã tận dụng thời cơ để san bằng tỷ số cho đội khách.

Dayot Upamecano nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn cho Hùm xám, khi Kane đã chuộc lỗi bằng một đường kiến ​​tạo vô cùng giá trị. Dẫu vậy, cầu thủ vào sân thay người Fabio Silva đã khiến pha bỏ lỡ của Kane trở nên đắt giá. Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Fabio Silva không chỉ giúp Dortmund duy trì chuỗi trận bất bại, mà còn giữ vững vị trí đồng dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với Bayern.

Chia điểm thất vọng, Bayern còn đón nhận tin không vui khi ngôi sao chạy cánh Michael Olise, tiền vệ Ismael Saibari và tiền đạo Serge Gnabry đều phải rời sân vì chấn thương.

Saibari được các nhân viên y tế dìu ra khỏi sân sau khi gặp chấn thương ở chân phải trong một pha va chạm với thủ môn Gregor Kobel của Dortmund. Trước đó, Saibari đã có cú sút bị Kobel cản phá; trong nỗ lực tranh chấp bóng bật ra, cả 2 đã va vào nhau. Saibari ôm lấy đầu gối với vẻ mặt đau đớn trong khi các nhân viên y tế kiểm tra cổ chân anh. Cầu thủ này sau đó tập tễnh rời sân với sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

Chỉ 2 phút sau khi Nathaniel Brown vào thay Saibari, đến lượt Gnabry phải rời sân. Tiền đạo này ngồi xuống mặt cỏ với biểu hiện đau đớn rõ rệt, nhưng vẫn có thể tự đi bộ rời sân trước khi được thay thế bởi Josip Stanisic. Về cuối trận, tiền đạo Olise nằm xuống sân, 2 tay che mặt và ra hiệu xin thay người. Anh tỏ ra khá đau đớn khi bước rời khỏi sân.

Tất cả những diễn biến trên thật sự khiến tình cảnh của Bayern thêm bi đát trước màn đối đầu với Atletico Madrid tại Champions League vào ngày 3-1 tới. Họ hiện không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Vincent Kompany, người chỉ bắt đầu tiến trình hồi phục sau khi được điều trị một tình trạng nhiễm trùng.

Tiền đạo Luis Diaz không ra sân ở trận này do gặp vấn đề ở đùi trong trận đấu với Arsenal tuần trước, còn thủ thành Jonas Urbig bắt chính thay cho Manuel Neuer trong khung gỗ vì Neuer đang gặp vấn đề ở bàn chân.

LINH SƠN