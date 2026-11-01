Kovac thắng canh bạc chiến thuật trước Bayern

HLV Niko Kovac của Borussia Dortmund tạo ra một bất ngờ lớn về chiến thuật trong trận Der Klassiker, khi ông từ bỏ hệ thống phòng ngự quen thuộc để gây khó khăn cho Bayern Munich và cầm hòa đội chủ sân Allianz Arena 2-2.

Jobe Bellingham của Dortmund trong trận hòa 2-2 với Bayern (Ảnh: THX)

Quyết định bất ngờ chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ của HLV Niko Kovac đã trở thành điểm nhấn trong trận hòa 2-2 giữa Dortmund và Bayern Munich tại Allianz Arena. Sự điều chỉnh táo bạo này nhận được nhiều lời khen từ các cầu thủ Dortmund, đặc biệt khi họ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn ngay trên sân khách.

Theo Goal, Dortmund đã từ bỏ hệ thống 3 trung vệ vốn được Kovac xây dựng trong nhiều tháng để trở lại sơ đồ 4 hậu vệ. Đây là lần đầu tiên đội bóng sử dụng cách bố trí này tại Bundesliga kể từ trận thua RB Leipzig hồi tháng 3-2025.

Thay đổi ngay trước một trận đấu lớn tiềm ẩn không ít rủi ro, nhưng Kovac có lý do riêng. Nhà cầm quân người Croatia muốn Dortmund có thêm phương án đối phó với cách vận hành chiến thuật của Bayern. Thực tế trên sân cho thấy lựa chọn này đã phát huy tác dụng khi đội khách duy trì được thế trận cạnh tranh và rời Allianz Arena với một điểm.

Thủ môn Gregor Kobel đặc biệt ấn tượng với quyết định của HLV trưởng. Chia sẻ với Kicker, tuyển thủ Thụy Sĩ nhận xét: “Niko đã có một quyết định thiên tài với sơ đồ 4 hậu vệ”. Kobel cũng nhấn mạnh đây là lựa chọn rất dũng cảm, xét đến tầm vóc của trận đấu và chất lượng đội hình Bayern.

Đáng chú ý, sự thay đổi này từng khiến ban huấn luyện Dortmund không khỏi lo lắng trong quá trình chuẩn bị. Nico Schlotterbeck, người đá cặp trung vệ với Waldemar Anton, tiết lộ buổi tập cuối cùng trước trận đấu diễn ra không thực sự tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn đặt niềm tin vào phương án của Kovac.

“HLV đã trao đổi với tôi và Waldi về những suy nghĩ của ông ấy. Toàn đội thống nhất thực hiện kế hoạch trong ngày hôm sau. Buổi tập cuối cùng không phải tốt nhất, nhưng điều quan trọng là tất cả đều cam kết với lựa chọn của HLV”, Schlotterbeck chia sẻ.

Bản thân Kovac cũng thừa nhận chưa hài lòng với màn tập dượt trước trận. Dù vậy, ông tin rằng kinh nghiệm thi đấu với sơ đồ 4 hậu vệ của nhiều cầu thủ tại đội tuyển quốc gia sẽ giúp Dortmund nhanh chóng thích nghi.

“Tôi không hoàn toàn hài lòng với buổi tập, nhưng thường thì khi buổi tập cuối cùng không diễn ra tốt, trận đấu sau đó lại có thể tốt hơn. Có thể thấy những cầu thủ từng chơi ở đội tuyển quốc gia đã quen thuộc với sơ đồ 4 hậu vệ”, Kovac giải thích.

Trận hòa 2-2 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một điểm số đối với Dortmund. Đội bóng cho thấy họ có thể điều chỉnh cách chơi để thích ứng với từng đối thủ, thay vì phụ thuộc vào một hệ thống chiến thuật cố định. Với Schlotterbeck, thành công đến từ sự kết hợp giữa đấu pháp, cường độ thi đấu và tinh thần không e ngại đối thủ.

“Chiến thuật, cường độ thi đấu, sự tôn trọng cần thiết nhưng không hề e dè, tất cả đều phát huy hiệu quả. HLV và toàn đội đều xứng đáng được khen ngợi”, trung vệ người Đức khẳng định.

Trong một trận đấu mà Bayern vẫn thể hiện sức mạnh trên sân nhà, Kovac có thể hài lòng với quyết định của mình. Canh bạc 4 hậu vệ chưa thể giải quyết mọi vấn đề của Dortmund, nhưng đã mang đến một phương án đáng chú ý cho chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Đ.Hg.