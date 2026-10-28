Lý do Barcelona quyết kháng cáo án phạt chỉ 602 EUR

Theo tờ MARCA, Barcelona đã quyết định kháng cáo mức phạt 602 EUR do Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra, sau khi Atletico Madrid gửi khiếu nại về việc Barcelona tiếp cận Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Chủ tịch Joan Laporta (trái) quyết bảo vệ cách hành xử của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: THX

Tranh chấp bắt nguồn từ cáo buộc của Atletico Madrid cho rằng Barcelona đã liên hệ với Julian Alvarez mà không thông báo trước cho CLB chủ quản của cầu thủ này. Atletico đã đệ đơn khiếu nại vào tháng 7, khiến RFEF phải vào cuộc để xem xét liệu Barcelona có vi phạm các quy định về việc tiếp cận cầu thủ đang còn hợp đồng với CLB khác hay không.

RFEF sau đó đã áp đặt mức phạt 602 EUR theo Điều 133 trong quy định kỷ luật của họ - điều khoản áp dụng cho các trường hợp không tuân thủ yêu cầu quy định, chỉ dẫn chính thức hoặc các nghĩa vụ đã được thiết lập. Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của RFEF thay vì FIFA, do đây là tranh chấp nội bộ giữa 2 CLB tại Tây Ban Nha.

Mặc dù mức phạt về mặt tài chính là rất nhỏ, Barcelona cho rằng việc chấp nhận nộp phạt đồng nghĩa với việc thừa nhận hành vi sai trái - điều mà họ khẳng định chưa từng xảy ra. Barcelona khẳng định rằng họ đã chính thức thông báo cho Atletico về sự quan tâm của mình nhưng không nhận được phản hồi. CLB xứ Catalan khẳng định họ đã tuân thủ đúng các quy trình khi bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Argentina.

Quan điểm của Barcelona là họ đã theo đuổi Alvarez thông qua các kênh hợp lệ. Các quan chức CLB khẳng định rằng Atletico đã được thông báo chính thức về sự quan tâm dành cho tiền đạo này, với một lời đề nghị được gửi trực tiếp tới CLB tại Madrid. Theo MARCA, Barcelona không nhận được phản hồi cho đề nghị đó, và các cuộc đàm phán cũng chưa bao giờ tiến xa đến mức đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng.

Nhà vô địch Tây Ban Nha coi mức phạt 602 EUR là con số không đáng kể, nhưng sự phản đối của họ nằm ở nguyên tắc đằng sau quyết định này chứ không phải ở số tiền phải nộp. Do đó, Barcelona dự định kháng cáo mức phạt này cũng như bất kỳ hình thức kỷ luật bổ sung nào liên quan đến vụ việc, với mục tiêu đảo ngược kết luận từ phía Liên đoàn.

Quyết định khiếu nại một hình phạt nhỏ như vậy cho thấy Barcelona coi trọng việc bảo vệ nguyên tắc làm việc và cách hành xử của mình trên thị trường chuyển nhượng.

LINH SƠN