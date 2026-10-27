Barcelona mất hậu vệ Xavi Espart trong gần 2 tháng

Barcelona sau cú sốc thất bại trong trận Siêu kinh điển (Clasico) trước Real Madrid tại Camp Nou, vừa đón nhận thêm một tổn thất ở hàng phòng ngự khi xác nhận hậu vệ trẻ Xavi Espart sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng 7 tuần.

Hậu vệ trẻ Xavi Espart (trái) của Barcelona. Ảnh: THX

Tài năng 19 tuổi này đã gặp chấn thương mắt cá chân trong hiệp 1 trận Clasico với Real Madrid tại La Liga hôm 25-10 vừa qua, buộc anh phải nhường chỗ cho Alejandro Balde. Sau đó, Xavi Espart đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế tại trung tâm huấn luyện của Barcelona, và CLB thông báo rằng anh “bị chấn thương khớp chêm (syndesmosis) ở mắt cá chân phải sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương”.

Việc thiếu vắng Xavi Espart càng làm hạn chế các lựa chọn nhân sự ở hàng thủ của HLV Hansi Flick, trong bối cảnh Andreas Christensen, Jules Kounde và Eric Garcia đều không thể góp mặt trong trận Siêu kinh điển do các chấn thương khác nhau. Hiện tại, những hậu vệ còn lại trong đội một mà nhà cầm quân người Đức có thể sử dụng là Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin và Joao Cancelo.

Trong số các cầu thủ đang chấn thương, Christensen và Kounde là những người có khả năng trở lại sớm nhất, dù vẫn chưa rõ liệu họ có kịp bình phục để tham gia trận đấu tiếp theo của Barcelona, cuộc tiếp đón Alavas tại La Liga vào ngày 1-11 tới, hay không.

Xavi Espart - thuộc thế hệ cầu thủ sinh năm 2007 tại Barcelona, ​​cùng với những cái tên như Cubarsi, Lamine Yamal và Marc Bernal - đang có một mùa giải đột phá. Anh được HLV Flick chuyển đổi vị trí sang chơi ở vai trò hậu vệ biên. Dù xuất phát điểm là một tiền vệ, nhưng trong tuần qua, Espart đã đảm nhận vai trò hậu vệ phải trong các trận thua trước Paris Saint-Germain và Real Madrid, sau khi Kounde và Garcia lần lượt gặp chấn thương.

Trận thua 1-2 trước Real Madrid tại sân Spotify Camp Nou vừa qua là thất bại đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa này, chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của họ. Tuy nhiên, Barcelona vẫn giữ vững ngôi đầu bảng La Liga sau 10 vòng đấu, với 2 điểm nhiều hơn so với đội nhì bảng Atletico Madrid, và 3 điểm so với Real Madrid.

Trước đó, vào giữa tuần trước, Barcelona cũng đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này khi để thua 2-4 trên sân PSG - đội bóng vô địch châu Âu 2 năm liên tiếp.

LINH SƠN