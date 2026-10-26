Thủ môn Andriy Lunin của Real Madrid đi vào lịch sử El Clasico

Andriy Lunin là phương án thay thế khẩn cấp trong lần ra sân chính thức đầu tiên của mùa giải, nhưng thủ thành người Ukraine đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp công lớn giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona đồng thời ghi danh vào lịch sử trận El Clasico.

Andriy Lunin nhận được cái ôm từ HLV Jose Mourinho sau trận đấu. Ảnh: THX

Real Madrid hành quân đến Barcelona với nhận thức rõ rằng một chiến thắng sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách với đối thủ xứ Catalan trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, Los Blancos phải đón nhận một tin không vui ngay sát giờ thi đấu khi Thibaut Courtois bị cúm và không thể ra sân.

Andriy Lunin được chọn bắt chính trong trận cầu đinh này, và vì đây là lần ra sân chính thức đầu tiên trong mùa giải, điều này càng khiến thử thách trở nên khó khăn hơn với thủ thành 27 tuổi.

Đối với các thủ môn thường xuyên phải ngồi dự bị, việc đột ngột được tung vào sân trong những trận cầu lớn luôn là một thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng Lunin đã chứng minh rằng anh có thể đảm đương trọng trách đó, kết hợp sự tập trung cao độ với những pha cản phá quyết đoán vào đúng thời điểm Real Madrid cần anh nhất. Khoảnh khắc ấn tượng nhất đến ở phút 66, khi anh thực hiện một pha cứu thua xuất thần, từ chối cú đánh đầu ở cự ly gần của Gerard Martin từ một tình huống phạt góc.

Pha cản phá này mang tính quyết định, giúp Real Madrid duy trì thế cân bằng sau khi Raphinha đã ghi bàn gỡ hòa, trước đó Kylian Mbappe là người mở tỷ số trong hiệp một. Cuối hiệp 2, Mbappe ghi bàn thắng quyết định, mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng của Real Madrid.

Giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 tại Barcelona, Lunin cũng đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên giành chiến thắng ít nhất 4 trong 5 lần đầu tiên góp mặt tại các trận El Clasico. Trước trận đấu này, anh đã có 3 chiến thắng vào tháng 10-2022, tháng 1-2024, tháng 4-2024. Trận thua duy nhất của anh diễn ra vào tháng 10-2024, khi Real Madrid để thua 0-4 tại sân Santiago Bernabeu.

Thủ thành người Ukraine tiết lộ bí quyết đằng sau những pha cứu thua quyết định, là nhờ áp lực đến từ quá trình tập luyện hàng ngày cùng HLV thủ môn Nuno. “Kỷ luật và thái độ là chìa khóa, bởi Barcelona kiểm soát bóng nhiều hơn”, Lunin giải thích. “Nuno luôn nói về việc 'tập luyện kỹ lưỡng', và tôi nghĩ đó chính là kết quả của quá trình làm việc mỗi ngày. Khi trận đấu trở nên khó khăn bạn phải biết cách chịu đựng, kiểm soát thế trận và giữ vững tinh thần đồng đội cho đến những giây cuối cùng”.

LINH SƠN