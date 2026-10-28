Sốc với mức phạt Barcelona vì tiếp cận trái phép Julian Alvarez

Julian Alvarez hiện còn hợp đồng với Atletico Madrid đến tháng 6-2030. Ảnh: THX

Ngôi sao người Argentina cuối cùng vẫn ở lại Atletico Madrid bất chấp sự quan tâm đáng kể từ phía nhà vô địch La Liga trong mùa hè.

Khiếu nại của Atletico Madrid về việc Barcelona liên hệ với Julian Alvarez đã dẫn đến án phạt… 602 EUR đối với CLB xứ Catalan, do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đưa ra vào ngày 27-10. Nội dung khiếu nại tập trung vào cáo buộc rằng Barcelona đã tiếp cận tiền đạo này mà không thông báo trước bằng văn bản cho Atletico.

Án phạt này được đưa ra dựa trên Điều 133 trong các quy định của Liên đoàn. Atletico cũng đã gửi vụ việc lên FIFA, nhưng cơ quan này tuyên bố họ không có thẩm quyền giải quyết.

Trên sân cỏ, tiền đạo này đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với người hâm mộ. Julian Alvarez còn hợp đồng với Atletico đến tháng 6-2030, đã ghi bàn thắng quyết định giúp Atletico đánh bại Deportivo La Coruna vào cuối tuần qua - trận đấu thứ 2 liên tiếp anh lập công. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của anh rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng La Liga là Barcelona xuống còn 2 điểm.

Sau khi ghi bàn, Alvarez đã lên tiếng xin lỗi vì từng bày tỏ mong muốn gia nhập đối thủ chính của Atletico: “Đó là một sai lầm. Tôi hiểu tại sao người hâm mộ lại tức giận. Nếu là một cổ động viên, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhất là khi họ đã ủng hộ tôi kể từ ngày tôi mới đến đây," Alvarez chia sẻ.

Anh đang nhắc đến một cuộc phỏng vấn trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nơi từng nói rằng mình “muốn thực hiện ước mơ” được khoác áo Barcelona - phát ngôn đã châm ngòi cho một tranh chấp chuyển nhượng kéo dài suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau đó, trong giai đoạn đầu mùa giải mới, Alvarez thường xuyên phải hứng chịu những tiếng la ó từ chính các cổ động viên nhà.

Tuy nhiên, sau bàn thắng hôm cuối tuần qua, anh đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ một bộ phận khán giả - dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa anh và người hâm mộ tại sân Metropolitano đang dần được cải thiện.

Trong mùa hè vừa qua, Alvarez cũng từng được liên hệ chuyển đến Arsenal, nhà vô địch Premier League, nhưng thương vụ này đã không thành hiện thực và tiền đạo người Argentina vẫn tiếp tục gắn bó với Atletico.

LINH SƠN