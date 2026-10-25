HLV Muslic vẫn hài lòng dù Schalke xếp cuối bảng Bundesliga

Với trận hòa không bàn thắng với FC Koln, Schalke 04 tiếp tục “chìm sâu” ở cuối Bảng xếp hạng Bundesliga mùa này với vị trí thứ 16/18. Dù vậy, HLV Miron Muslic vẫn hài lòng do Schalke vừa thăng hạng.

HLV Muslic của Schalke 04 (Ảnh: THX)

Sau 7 vòng đấu tại Bundesliga 2026-2027, Schalke 04 mới giành được 6 điểm với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Chiến thắng duy nhất của họ là trận thắng Union Berlin 3-1 trên sân khách ở vòng 3.

Đội bóng giàu truyền thống của Đức, thành lập năm 1904, có 3 trận hòa trước Bayern Munich (0-0, vòng 2), Elversberg (0-0, vòng 4) và mới nhất là Koln (0-0). Trong khi đó, thầy trò HLV Muslic lần lượt thất bại trước Augsburg (0-3, vòng 1), Freiburg (1-2, vòng 5) và Mainz 05 (0-1, vòng 6). Thành tích này khiến Schalke 04 chỉ xếp trên Union Berlin và Borussia Monchengladbach trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Dù đội nhà mới thắng 1 trận từ đầu mùa, HLV Muslic vẫn bày tỏ sự hài lòng sau trận hòa Koln. Trang chủ Schalke 04 dẫn lời chiến lược gia 44 tuổi người Bosnia & Herzegovina: “Tôi rất vui mừng và tự hào, đặc biệt khi xét đến việc chúng tôi đã mất đến 8 cầu thủ chủ chốt chỉ trong vài ngày”.

“Sự cố liên quan đến Robin và Soufi là một cú sốc khác, nhưng không khiến chúng tôi gục ngã mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là giữ được sự ổn định và bình tĩnh. Các cầu thủ xứng đáng được khen ngợi bởi tinh thần kiên cường cho đến tiếng còi mãn cuộc”, HLV Muslic chia sẻ.

Nhà cầm quân này đặc biệt đánh giá cao khả năng phòng ngự của Schalke 04: “Đó lại là một màn trình diễn xuất sắc. Với một đội bóng mới thăng hạng, việc giữ sạch lưới 3 trận ở giai đoạn này không phải thành tích nhỏ. Một điểm là hoàn toàn xứng đáng”.

Ông cũng nhìn nhận đội bóng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội: “Chúng tôi đã nỗ lực trong tấn công và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Bước tiếp theo là chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng”.

Thủ môn Loris Karius đồng tình với đánh giá của HLV Muslic: “Đó thực sự là màn trình diễn đồng đội tuyệt vời và phản ứng tích cực từ chúng tôi. Toàn đội nhập cuộc tốt, thi đấu ngang ngửa đối thủ. Đáng tiếc khi không thể ghi bàn, nhưng tôi tin điểm số này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn”.

Được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Karius vẫn dành lời khen cho các đồng đội: “Tôi rất vui khi tiếp tục giữ sạch lưới và nhận danh hiệu này, nhưng toàn đội đều xứng đáng. Các đồng đội đã thi đấu nỗ lực, gần như không cho Koln cơ hội dứt điểm”.

Schalke 04 từng là một trong những biểu tượng của bóng đá Đức, với 7 lần giành ngôi á quân Bundesliga. Dù chưa từng vô địch kể từ khi giải đấu mang tên Bundesliga, đội bóng đã có 5 lần đăng quang tại giải vô địch quốc gia Đức trước đó, theo thống kê của trang chủ Bundesliga.

Tuy nhiên, khó khăn về tài chính và chuyên môn những năm gần đây khiến Schalke 04 nhiều lần phải xuống chơi tại Bundesliga 2. Mùa này, họ trở lại giải đấu cao nhất nước Đức sau khi giành chức vô địch Bundesliga 2 mùa trước.

Đ.Hg.