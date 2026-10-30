Moyes ủng hộ quyết định loại Grealish khỏi đội hình Everton

HLV David Moyes thẳng thắn ca ngợi “những giá trị rất tốt” của Everton, - sau khi Jack Grealish bị loại khỏi đội hình vì vi phạm kỷ luật CLB trước trận thắng Newcastle 3-1 ở Cúp Liên đoàn.

HLV David Moyes (Ảnh: THX/AFP)

Theo báo cáo của CLB Everton, Grealish đã bỏ tập ngay trước trận đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn và hậu quả là anh này bị loại khỏi đội hình Everton tại sân Hill Dickinson.

Trước đó, cầu thủ chạy cánh được cho mượn từ Manchester City cũng đã vắng mặt ở trong trận Everton thua trước Arsenal ở Premier League hôm cuối tuần qua do bệnh.

HLV Everton - Moyes, từ chối cung cấp thêm chi tiết về sự vắng mặt của Grealish trong trận đấu với Newcastle, nhưng ủng hộ quyết định loại anh khỏi đội hình. “Đó là một quyết định của CLB. Tôi ủng hộ quyết định đó. Và đó là điều tôi không thực sự muốn nói đến quá nhiều”, HLV trưởng Everton chia sẻ.

Khi được hỏi về phản ứng của các cầu thủ, câu trả lời của Moyes cho thấy sự thất vọng với Grealish, người đã nhiều lần bị chỉ trích vì những hành vi bên ngoài sân cỏ.

Tiền vệ quốc tế người Anh - Grealish đã không còn được trọng dụng ngay tại Man City sau một số vụ việc xảy ra vào đêm khuya và những báo cáo về việc uống rượu sau giờ tập luyện hay thi đấu.

“Tôi nghĩ điều quan trọng về Everton và những gì họ đang có - đó là họ có những giá trị rất tốt ở phía sau”, HLV Moyes nói. “Tất cả các cầu thủ đều tuân thủ các giá trị của CLB, chấp nhận các giá trị, những gì chúng tôi mong muốn từ họ ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Và từ góc độ đó, tôi nghĩ rằng, các cầu thủ đã làm một công việc tuyệt vời, họ thực sự đã thành công”.

Everton kiểm soát trận đấu trong hiệp 1 với các bàn thắng của James Garner và cả Hayden Hackney trước khi Thierno Barry chấm dứt mọi nghi ngờ ở phút 69. Dan Burn ghi bàn thắng muộn cho Newcastle, nhưng Everton đã dễ dàng tiến vào tứ kết của Cúp Liên đoàn. Họ sẽ gặp đội bóng hạng 4 Fleetwood vào tháng 12.

Fleetwood đã gây sốc khi đánh bại Nhà vô địch Premier League Arsenal hôm 27-10, nhưng Everton vẫn tự tin vào cơ hội vào bán kết của một giải đấu mà họ chưa từng đăng quang.

Theo lịch sử của CLB Everton, họ vốn chưa từng nâng cao một danh hiệu lớn nào kể từ chiếc cúp FA năm 1995 (thắng Manchester United 1-0 trong trận đấu chung kết).

“Tôi nghĩ ngay khi bạn nhắc đến từ tứ kết, các bạn hẳn bắt đầu nghĩ rằng: “Nghe có vẻ hay ho đấy”, HLV Moyes cho biết. “Tôi nghĩ chúng tôi rất vui vì đã có thể tiến đến vòng đấu này của Cúp Liên đoàn. Nếu chúng ta có thể duy trì được điều này thì thật tuyệt vời”.

Đ.Hg.