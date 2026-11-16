Bayern Munich ra giá Olise đắt giá nhất mọi thời đại

Theo các nguồn đáng tin cậy, Bayern Munich đang yêu cầu mức phí khởi điểm là 200 triệu EUR, có thể lên đến 300 triệu EUR, cho ngôi sao tấn công Michael Olise - cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Bayern Munich quyết giữ chân ngôi sao tấn công Michael Olise. Ảnh: THX

Michael Olise là một trong 2 cầu thủ chạy cánh phải xuất sắc nhất thế giới hiện nay - cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu này với Lamine Yamal. Việc Bayern Munich đang muốn giữ chân tuyển thủ người Pháp - người từng phá kỷ lục kiến ​​tạo của huyền thoại Pele tại kỳ World Cup mùa hè vừa qua - bằng một bản hợp đồng mới là điều dễ hiểu, dù thỏa thuận hiện tại của anh vẫn còn kéo dài đến năm 2029. Dẫu vậy, họ vẫn phải sẵn sàng đối phó trước nguy cơ mất ngôi sao, đặc biệt khi cái tên Real Madrid đang được nêu lên.

Thương vụ Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain vào năm 2017 vẫn đang giữ kỷ lục là thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá với 222 triệu EUR (tương đương 245 triệu USD theo tỷ giá hiện nay). Dù trong bối cảnh thị trường bóng đá hiện đại đầy biến động, đây vẫn là một cột mốc khó bị xô đổ.

Tuy nhiên, theo tờ AS, Bayern dự kiến ​​sẽ yêu cầu ít nhất 200 triệu EUR - con số đủ để biến cầu thủ 24 tuổi người Pháp này trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử. Thậm chí, mức phí này có thể lên tới con số chưa từng có tiền lệ là 300 triệu EUR (331 triệu USD).

Olise hiện trẻ hơn Neymar vào thời điểm thực hiện thương vụ năm xưa, đồng thời sở hữu những thông số ấn tượng không kém ngôi sao người Brazil. Trong mùa giải cuối cùng tại Barcelona, ​​Neymar đã đóng góp tổng cộng 46 bàn thắng và kiến ​​tạo sau 45 trận. Trong khi đó, kể từ đầu mùa giải trước đến nay, Olise đạt thành tích 72 bàn thắng và kiến ​​tạo sau 67 trận cho Bayern.

Mặc dù vậy, cũng theo AS, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid rất khó có khả năng nôn nóng “ra tay” trong trường hợp này. Perez vốn không mặn mà với việc chi tiêu vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Hơn nữa, hàng tấn công trong tay HLV Jose Mourinho vốn đã chật chội đến mức khó tìm chỗ cho Vinicius Junior, nay còn đón chào sự trở lại sau chấn thương của Rodrygo - người sẽ phải cạnh tranh vị trí với những cái tên như Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Yan Diomande. Trong đó Diomande vừa khiến CLB phải chi ra một khoản phí kỷ lục lên đến 140 triệu EUR vào mùa hè vừa qua.

LINH SƠN