U23 Hàn Quốc giành HCV thứ 4 liên tiếp

Hàn Quốc trở thành đội đầu tiên giành 4 HCV liên tiếp môn bóng đá nam ASIAD. Ảnh: THX

Đó không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng họ đã giữ vững tỷ số 1-0 với bàn thắng quyết định của Eom Ji-sung.

Khởi đầu xuất sắc của Eom Ji-sung trong mùa giải 2026-2027 đã đạt đến một tầm cao mới sau khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp Hàn Quốc giành HCV ASIAD. Tiền vệ cánh của Swansea, người đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại World Cup mùa hè vừa qua và được chọn là một trong ba cầu thủ quá tuổi tham dự giải đấu này, là người ghi bàn thắng duy nhất cho Hàn Quốc ở phút 61.

Eom Ji-sung đã tỏa sáng trong màu áo Swansea trước khi làm nhiệm vụ quốc tế, ghi 4 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo góp phần giúp đội dẫn đầu bảng Championship (Anh). Chiến dịch ASIAD ấn tượng của anh bao gồm cú hat-trick trong trận mở màn gặp Qatar, và một pha dứt điểm điềm tĩnh để ấn định chiến thắng trong trận chung kết. Tiền đạo 24 tuổi kết thúc giải đấu với tư cách là đồng vua phá lưới cùng với Sardorbek Bakhromov của Uzbekistan.

Eom Ji-sung là người hùng với pha lập công duy nhất. Ảnh: THX

Đội tuyển U23 Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-seong, đã đạt đến đỉnh cao ASIAD lần thứ 4 liên tiếp - sau Incheon 2014, Jakarta-Palembang 2018 và Hàng Châu 2022, hoàn thành kỳ tích lịch sử khi trở thành đội đầu tiên giành 4 chức vô địch liên tiếp ở môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á. Đây là tấm HCV thứ 6 của Hàn Quốc trong lịch sử các kỳ ASIAD, nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác ở môn bóng đá nam tại Đại hội.

Họ cũng đã một lần nữa nở nụ cười chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Nhật Bản. Hàn Quốc đã đánh bại Nhật Bản trong cả 3 trận chung kết ASIAD gần đây, bao gồm cả giải đấu này, sau Jakarta-Palembang 2018 và Hàng Châu 2022. Tuy nhiên, đó không phải là một trận đấu dễ dàng. Đội tuyển chủ nhà vốn là đội U21, có độ tuổi trung bình kém hơn 2 tuổi so với đối thủ, nhưng đã chơi rất bản lĩnh và nguy hiểm trong suốt cả trận. Thậm chí, bất chấp biến cố khi tiền đạo Uche Brian Seo Nwadike phải rời sân vì chấn thương, Nhật Bản phải thay người sớm hơn dự kiến, nhưng sức ép tấn công của họ không dễ dàng suy giảm.

Khoảnh khắc nghẹt thở nhất đến ở phút 79. Tiền đạo Ishii Hisatsugu của Nhật Bản tung cú sút xa mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm, bóng đập vào xà ngang của Hàn Quốc. Sau đó, Nhật Bản trở nên quyết liệt hơn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Hàn Quốc vẫn giữ vững thế trận phòng ngự cho đến phút cuối. Các cầu thủ đã lăn xả cản phá các đợt tấn công của Nhật Bản và bảo toàn lợi thế dẫn trước một bàn.

LINH SƠN