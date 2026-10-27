Quả bóng vàng 2026: Nỗi thất vọng của bóng đá Tây Ban Nha và Mbappe

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026 tại London khép lại với vinh quang thuộc về Harry Kane, tuy nhiên, đằng sau chiến thắng của tiền đạo người Anh là nỗi thất vọng lớn dành cho bóng đá Tây Ban Nha, tờ AS nhận định.

HLV Fuente chiến thắng nhưng bóng đá Tây Ban Nha thì tiếc nuối. Ảnh THX

Thất bại thứ nhất: Bóng đá nam Tây Ban Nha lại lỗi hẹn với danh hiệu cá nhân cao quý.

Ở những năm diễn ra World Cup, giải đấu này thường đóng vai trò là yếu tố quyết định cán cân bầu chọn Quả bóng vàng, giống như trường hợp của Lionel Messi năm 2023 hay Fabio Cannavaro năm 2006. Thế nhưng, dù vừa đăng quang chức vô địch thế giới, các ngôi sao nam của Tây Ban Nha một lần nữa bị ngó lơ ở danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Nguyên nhân xuất phát từ chính sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha. Lamine Yamal bị ảnh hưởng do không duy trì được phong độ bùng nổ nhất ở những thời điểm quyết định. Rodri — cầu thủ xuất sắc nhất World Cup — và Fabian Ruiz — người giành nhiều danh hiệu hay nhất mùa giải — lại chịu thiệt thòi vì thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi thiếu đi số lượng bàn thắng vượt trội và sức hút ngôi sao. Trong khi đó, các hậu vệ như Marc Cucurella hay Pau Cubarsi hoàn toàn bị bỏ qua do vai trò phòng ngự bị xem là thứ yếu.

Dù Tây Ban Nha vẫn áp đảo ở các hạng mục khác — với Luis de la Fuente (HLV hay nhất), Alexia Putellas (Quả bóng vàng nữ thứ ba), Lamine Yamal (giải Kopa), Unai Simon (giải thủ môn), Cata Coll và đội nữ Barcelona — việc các ngôi sao nam hụt Quả Bóng Vàng vẫn là nốt trầm lớn.

Yamal chỉ về thứ 3 trong bầu chọn. Ảnh THX

Thất bại thứ hai: Kylian Mbappe cũng là "kẻ thất bại" lớn khác tại London, và… nó được tính cho bóng đá Tây Ban Nha. Dù từng vô địch World Cup, lọt vào một trận chung kết khác và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, anh mới chỉ duy nhất một lần lọt vào top 3 Quả bóng vàng (vị trí thứ ba năm 2023). Lý do chính là vì các bàn thắng của Mbappe chưa chuyển hóa thành đủ số danh hiệu tập thể cấp CLB.

Điều trớ trêu là chính Mbappe, ở tuổi 27, đã gia nhập Real Madrid với mục tiêu hàng đầu là chinh phục danh hiệu Champions League. Đó là danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu, và là vật cản lớn nhất trên con đường đến Quả bóng vàng.

Tờ AS bình luận: “Để chạm tay vào Quả bóng vàng, ưu tiên tối thượng của Mbappe phải là cùng Real Madrid chinh phục La Liga và Champions League. Một cú đúp danh hiệu cùng Real Madrid trong năm không có giải đấu lớn cấp đội tuyển sẽ mang lại cho Mbappé tới 90% cơ hội chiến thắng ở kỳ bầu chọn tiếp theo.

LONG KHANG