Cầu thủ giành Quả bóng vàng có nhận được tiền thưởng hay không?

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: THX

Hôm nay 27-10, tạp chí France Football (Pháp) đã tổ chức gala trao giải thưởng quả bóng vàng thế giới 2026 - Ballon d'Or 2026 tại nhà hát London Palladium (Anh). Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane được xướng tên là cầu thủ giành quả bóng vàng 2026, vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

Tạp chí France Football sẽ không trao tiền thưởng cho người chiến thắng giải Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, các cầu thủ thường nhận được những khoản tiền hậu hĩnh thông qua các điều khoản trong hợp đồng với CLB và các thỏa thuận quảng cáo khi giành được giải thưởng.

Phần thưởng vật chất chính cho người giành Quả bóng vàng là chiếc cúp mang tính biểu tượng, có tên tiếng Pháp là "Ballon d'Or” (Quả bóng vàng). Kiệt tác được làm bằng thủ công này gồm hai bán cầu bằng đồng thau mạ vàng đặt trên đế bằng đá pyrit, với giá trị sản xuất ước tính khoảng 2.500 bảng Anh.

Mặc dù cầu thủ giành giải không được trao thưởng bằng tiền mặt, phần thưởng thực sự nằm ở uy tín và di sản toàn cầu to lớn mà danh hiệu Quả bóng vàng mang lại. Người nắm giữ kỷ lục giành 8 giải quả bóng vàng Lionel Messi là minh chứng cho thấy giải thưởng này giúp nâng cao vị thế lịch sử và giá trị thương mại của một cầu thủ.

Bên cạnh đó, buổi gala thường niên cũng vinh danh các hạng mục khác như Quả bóng vàng nữ (Ballon d'Or Feminin), cùng với các giải thưởng khác cho cầu thủ, HLV và CLB xuất sắc nhất. Việc giành giải thưởng Quả bóng vàng là khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ.

Tốp 10 Quả bóng vàng nam 2026:

1 - Harry Kane

2 - Kylian Mbappe

3 - Lamine Yamal

4 - Rodri

5 - Lionel Messi

6 - Khvicha Kvaratskhelia

7 - Ousmane Dembele

8 - Erling Haaland

9 - Michael Olise

10 - Fabian Ruiz

PHẠM QUANG