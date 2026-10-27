Lý do Mbappe lại lỡ hẹn với Quả bóng vàng

Dù trải qua mùa giải 2025-2026 với nhiều màn trình diễn ấn tượng, siêu sao người Pháp Mbappe vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai, nhìn Harry Kane bước lên bục vinh quang tại lễ trao giải diễn ra ở London.

Mbappe lần thứ 9 có tên trong danh sách Quả bóng vàng nhưng chưa một lần giành giải thưởng lớn. Ảnh: THX

Kylian Mbappe một lần nữa phải gác lại giấc mơ chinh phục Quả bóng vàng. Kết quả này chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho tiền đạo Pháp, người từ lâu được kỳ vọng sẽ kế thừa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

Ở tuổi 27, Mbappe đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Tiền đạo Real Madrid tiếp tục thể hiện tốc độ, khả năng dứt điểm và bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Anh ghi 25 bàn tại La Liga, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn Champions League với 15 pha lập công.

Tại World Cup 2026, Mbappe cũng để lại dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, từng ấy vẫn chưa đủ để giúp anh vượt qua một Harry Kane có mùa giải bùng nổ đến khó tin.

Khác biệt lớn nhất giữa hai ngôi sao nằm ở hiệu suất ghi bàn và thành tích tập thể. Trong mùa giải 2025-2026, Kane ghi tới 73 bàn sau 65 lần ra sân cho Bayern Munich và đội tuyển Anh, con số khiến ngay cả những chân sút xuất sắc nhất cũng phải ngưỡng mộ.

Riêng tại Bayern Munich, tiền đạo 33 tuổi đóng góp 61 pha lập công trên mọi đấu trường. Anh ghi 36 bàn ở Bundesliga, 14 bàn tại Champions League và liên tục tỏa sáng trong những thời điểm đội bóng cần một người giải quyết trận đấu.

Điều khiến Kane được đánh giá cao còn nằm ở sự ổn định đáng kinh ngạc. Anh duy trì khả năng săn bàn xuyên suốt mùa giải, hiếm khi trải qua những trận đấu liên tiếp mà không để lại dấu ấn.

Bên cạnh thành tích cá nhân, Kane có lợi thế rõ rệt về danh hiệu. Bayern Munich giành cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, trong khi tiền đạo người Anh giữ vai trò đầu tàu trên hàng công.

Tại World Cup 2026, Kane ghi sáu bàn, góp công đưa tuyển Anh giành vị trí thứ ba. Thành tích này càng củng cố vị thế của anh trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Với Mbappe, việc Real Madrid dừng bước ở tứ kết Champions League trở thành một bất lợi đáng kể. Dù giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu, tiền đạo người Pháp vẫn thiếu một chiến tích tập thể đủ sức tạo khác biệt trước đối thủ.

Tất nhiên, thất bại trong cuộc bầu chọn không đồng nghĩa Mbappe đã có mùa giải kém cỏi. Anh vẫn thuộc nhóm cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới, sở hữu những phẩm chất có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Thế nhưng, Quả bóng vàng thường được quyết định bởi sự kết hợp giữa phong độ cá nhân, tầm ảnh hưởng và thành công của đội bóng. Xét trên những yếu tố ấy, Kane đã tạo được lợi thế thuyết phục hơn.

Ở tuổi 33, Kane nhận phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm chờ đợi. Còn Mbappe, dù thêm một lần lỡ hẹn, vẫn còn thời gian để viết tiếp hành trình chinh phục giấc mơ dang dở.

Với ngôi sao người Pháp, điều khó nhất lúc này có lẽ là biến nỗi tiếc nuối thành động lực, để một ngày chiếc cúp vàng danh giá thực sự thuộc về mình.

GIA HUY