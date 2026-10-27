Hé lộ áo đấu đặc biệt phiên bản giới hạn của Barcelona

Các ngôi sao Barcelona mặc những chiếc áo đặc biệt phiên bản giới hạn trong trận El Clasico thua Real Madrid. Người hâm mộ có thể mua chiếc áo hiếm này với giá khoảng 500 bảng Anh.

Mbappe đã phá hỏng ngày Barcelona trình làng chiếc áo đấu phiên bản đặc biệt. Ảnh: THX

Barcelona đã trình làng chiếc áo đấu phiên bản giới hạn đặc biệt trị giá 500 bảng Anh trong trận El Clasico thua kình địch Real Madrid 1-2 tại La Liga.

Gã khổng lồ xứ Catalan đã hợp tác với Spotify và thương hiệu thời trang Golf Wang để sản xuất những chiếc áo đấu độc quyền này. Người hâm mộ muốn sở hữu chiếc áo đấu giống hệt chiếc áo mà Yamal đã mặc sẽ phải bỏ ra 499,99 bảng Anh.

Áo đấu phiên bản giới hạn dành cho cầu thủ (Player's Edition) được bán trên cửa hàng trực tuyến chính thức của Barcelona, ​​chỉ có 1.899 chiếc được sản xuất để kỷ niệm năm thành lập câu lạc bộ. Mỗi chiếc áo đều có số seri riêng, giấy chứng nhận xuất xứ và bao bì đặc biệt, đồng thời có logo Golf ở phía trước.

Nhưng những chiếc áo đắt tiền đó đã không mang lại may mắn cho đội bóng của HLV Hansi Flick. Kylian Mbappe lập cú đúp, mang về chiến thắng đầy kịch tính cho Real Madrid. Mbappe mở tỷ số trong hiệp một khi quả tạt bóng của Yan Diomande chạm vào Gerard Martin rồi bật vào chân ngôi sao người Pháp lăn vào lưới.

Barcelona đã vùng lên sau giờ nghỉ, Raphinha ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 61 sau một đường chuyền thông minh của Pedri. Tuy nhiên, phút 87, lại là Mbappe đệm bóng vào lưới từ đường chuyền của Eduardo Camavinga, mang về ba điểm trọn vẹn cho đoàn quân của Jose Mourinho.

Thất bại này đã chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp hoàn hảo của Barcelona tại La Liga mùa giải này, khiến họ bị Real Madrid thu hẹp xuống chỉ còn 3 điểm.

PHẠM QUANG