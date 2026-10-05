Hàn Quốc không hoàn thành mục tiêu tại ASIAD 20

Tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya vừa kết thúc với lễ bế mạc tối 4-10, Hàn Quốc đặt mục tiêu giành được 40 đến 45 HCV và thu hẹp khoảng cách với Nhật Bản trong cuộc đua, nhưng họ không thành công.

U23 Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản để giành HCV thứ 4 liên tiếp là một điểm sáng. Ảnh THX

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) dự đoán rằng sẽ rất khó để Hàn Quốc bắt kịp Nhật Bản, quốc gia mà họ cho rằng sẽ có lợi thế sân nhà tại ASIAD 20. Thực tế, Nhật Bản đã sớm bỏ xa về số lượng HCV, khi Hàn Quốc không giành được nhiều huy chương ở một số môn thể thao như mong đợi.

Đoàn Hàn Quốc kết thúc với 39 HCV, kỳ giải thứ 3 liên tiếp xếp sau Nhật Bản (83 HCV) và Trung Quốc (169 HCV). Đây cũng là số HCV ít nhất của Hàn Quốc kể từ khi giành được 28 huy chương vào năm 1982.

Trong tuần đầu tiên của cuộc đua, Hàn Quốc chỉ giành được 1 HCV ở môn bơi lội, sau khi đã giành được 6 HCV ở Hàng Châu năm 2023. Tiếp theo, Hàn Quốc chỉ giành được 3 HCV ở môn bắn cung, bao gồm 1 HCV ở cung phức hợp (cung 3 dây) và 2 HCV nữa ở cung truyền thống (cung 1 dây). Đây là tổng số huy chương bắn cung thấp nhất mà Hàn Quốc giành được tại Á vận hội kể từ khi nội dung bắn cung phức hợp ra mắt năm 2014. Ngoài ra, Hàn Quốc lần đầu tiên không giành được huy chương vàng nào ở môn bắn cung nữ kể từ khi môn thể thao này được đưa vào Á vận hội năm 1978.

Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu giành 5 HCV ở môn bắn súng nhưng chỉ giành được 3. Hàn Quốc giành được 3 HCV ở môn taekwondo, môn võ thuật truyền thống của họ, nhưng chỉ có một huy chương đến từ nội dung đối kháng. Việc không giành được HCV nào ở môn bóng bàn và đấu vật cũng ảnh hưởng đến thành tích huy chương của Hàn Quốc.

Quốc gia này đặt nhiều kỳ vọng vào môn judo khi Nhật Bản, quê hương của judo, quyết định cử các vận động viên hàng đầu của mình tham dự giải vô địch thế giới trùng với thời điểm diễn ra Á vận hội. Hàn Quốc đã không tận dụng được cơ hội, chỉ giành được 1 HCV của Huh Mimi trong khi các ứng cử viên khác thất bại trước các vận động viên đến từ Trung Quốc, Uzbekistan và Tajikistan.

Chủ tịch KSOC Ryu Seung-min đánh giá: “Giờ đây không chỉ còn là Trung Quốc và Nhật Bản, các đội tuyển từ Trung Á và Đông Nam Á đang tiến bộ nhanh chóng. Đúng là chúng ta đã không đáp ứng được kỳ vọng ở một số môn thể thao. Và đây là một dịp quan trọng để chúng ta đánh giá vị trí của mình trước Thế vận hội Los Angeles, chỉ còn 2 năm nữa. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích chi tiết kết quả và xem xét tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên, chẳng hạn như hệ thống huấn luyện và khoa học thể thao”.

Về mặt tích cực, Hàn Quốc đã nhận được sự khích lệ từ môn bóng rổ - giành cả HCV nam và nữ, lần đầu tiên sau 12 năm, đồng thời cũng giành chức vô địch bóng rổ 3x3 nam. Quốc gia này cũng giành được HCV ở các môn thể thao đồng đội khác như bóng chày, bóng đá nam và bóng ném nữ. Đội tuyển đấu kiếm Hàn Quốc đã có một kỳ Á vận hội thành công với 4 HCV và tổng cộng 10 huy chương, sau khi giành được 6 HCV ở 2 kỳ Á vận hội gần nhất.

LINH SƠN