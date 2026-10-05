Những ngôi sao “tài không đợi tuổi” tại ASIAD 20

Nhiều kỷ lục đã bị phá vỡ và những ngôi sao mới đã nổi lên tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026, khẳng định một thế hệ vận động viên trẻ đã ghi dấu ấn trong nhiều môn thể thao, từ bơi lội và điền kinh đến trượt ván hay thể thao điện tử.

Zhang Zhanshuo giành 7 HCV lập kỷ lục về số danh hiệu nhiều nhất một VĐV đạt được tại một kỳ ASIAD. Ảnh: THX

Tại bể bơi, vận động viên 19 tuổi Zhang Zhanshuo nổi lên như một trong những ngôi sao sáng nhất của Đại hội thể thao châu Á, giành được 7 HCV từ 8 nội dung thi đấu, lập kỷ lục về số danh hiệu nhiều nhất mà một VĐV đạt được tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á.

Zhang đã giành chiến thắng ở các nội dung 200m, 400m, 800m và 1500m tự do nam, phá kỷ lục châu Á ở nội dung 200m và kỷ lục ASIAD ở nội dung 400m và 800m. Anh cũng giành thêm 3 HCV ở các nội dung tiếp sức, giúp Trung Quốc lập kỷ lục châu Á ở các nội dung tiếp sức 4x200m và 4x100m tự do nam.

Zhang không phải là vận động viên trẻ duy nhất gây ấn tượng tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo. Yu Zidi, 13 tuổi, đã giành được 3 danh hiệu cá nhân trong vòng 4 ngày. Chiến thắng ở nội dung bơi bướm 200m nữ đã giúp tài năng người Trung Quốc trở thành vận động viên trẻ nhất từng giành HCV môn bơi lội trong lịch sử ASIAD, trước khi cô phá kỷ lục châu Á ở nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 200m và kỷ lục ASIAD nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 400m.

Trên đường chạy, Chen Yujie (17 tuổi) đã giành được 3 HCV và một HCB trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao châu Á. Vận động viên chạy nước rút người Trung Quốc đã giành chiến thắng ở nội dung 100m nữ với thời gian kỷ lục ASIAD, phá kỷ lục trước đó 0,09 giây.

Sau khi giành HCV ở nội dung 200m, cô đã dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ, trước khi bứt tốc mạnh mẽ ở những mét cuối để giành huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m sau đó một ngày.

Trong khi Yan Ziyi chỉ cần một cú ném để ghi dấu ấn. Vận động viên 18 tuổi này đã giành chiến thắng ở nội dung ném lao nữ với cú ném đầu tiên đạt 70,46 mét, phá kỷ lục Đại hội đến 4,37 mét và đánh bại nhà vô địch Olympic người Nhật Bản Haruka Kitaguchi.

Nhưng sự nổi lên của thế hệ mới đã lan rộng ra ngoài phạm vi Trung Quốc.

Shin Ohashi phá kỷ lục thế giới nội dung bơi 200m ếch nam ở tuổi 17. Ảnh: THX

Shin Ohashi, 17 tuổi, người Nhật Bản, đã phá kỷ lục thế giới nội dung bơi 200m ếch nam với thời gian 2 phút 04,83 giây, và cùng chia sẻ HCV 100m với Dong Zhihao của Trung Quốc.

Trong môn thể thao điện tử (eSports), Yuki Kurihara, 11 tuổi, người Nhật Bản đã đánh bại Kang Dong-shin của Hàn Quốc với tỷ số 10-2 trong trận chung kết Puyo Puyo Champions để trở thành vận động viên trẻ nhất từng giành HCV trong lịch sử Đại hội Thể thao châu Á.

Ku Yong-yan, 12 tuổi, đến từ Đài Bắc Trung Hoa, giành HCB ở nội dung trượt ván công viên nam với 87.33 điểm, xếp sau Izuru Nagahara của Nhật Bản.

Các đoàn khác cũng chứng kiến ​​những vận động viên trẻ tạo nên bước đột phá mới. Puripol Boonson, 20 tuổi, của Thái Lan, đã hoàn thành cú đúp ở nội dung chạy nước rút nam, giành chiến thắng ở nội dung 100m với kỷ lục Đại hội là 9,90 giây trước khi đạt thành tích 19,88 giây ở nội dung 200m, san bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye của Trung Quốc nắm giữ.

Kang Jun-i của Hàn Quốc, 17 tuổi, đã giành chức vô địch trượt ván đường phố nam, mang về tấm HCV đầu tiên ở môn thể thao này cho quốc gia tại ASIAD. Đồng hương của anh, Hwang Seo-hyun, 16 tuổi, cũng làm nên lịch sử khi giành chiến thắng ở nội dung cầu thăng bằng nữ, mang về cho Hàn Quốc danh hiệu đầu tiên tại ASIAD ở nội dung này sau 40 năm.

LINH SƠN