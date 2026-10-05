Mô hình đăng cai mới tại ASIAD 20 chứng tỏ tính khả thi

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) thừa nhận Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026 tại Nhật Bản phải đối mặt với nhiều thách thức trong vận hành, nhưng đã cung cấp cho các vận động viên những điều kiện cần thiết để thi đấu và thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Kỳ ASIAD lần thứ 20 đã khép lại vào ngày 4-10 kết thúc 16 ngày thi đấu sôi nổi. Ảnh: THX

Kỳ ASIAD lần thứ 20 đã khép lại vào ngày 4-10, kết thúc 16 ngày thi đấu sôi nổi. Hơn 17.000 vận động viên và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Đại hội, trong đó hơn 50 kỷ lục thế giới đã bị phá vỡ.

Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng HCV lần thứ 12 liên tiếp khi giành được 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, cũng là thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của họ tại một kỳ ASIAD được tổ chức ở nước ngoài.

Chủ nhà Nhật Bản đứng nhì toàn đoàn với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ - thành tích HCV cao nhất từ ​​trước đến nay tại một kỳ ASIAD, đồng thời phá kỷ lục về tổng số số huy chương giành được tại một kỳ ASIAD duy nhất. Nhật Bản vượt qua kỷ lục trước đó là 218 huy chương thiết lập tại kỳ đại hội cũng trên sân nhà Hiroshima năm 1994. Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ 3 với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.

Trong suốt 16 ngày thi đấu, ASIAD 20 gặp phải nhiều vấn đề, bao gồm thiếu chỗ ở và sự cố vận chuyển. Ban tổ chức đã phải đối mặt với những cáo buộc về quản lý yếu kém. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội Thể thao Hideaki Omura đã phải xin lỗi ở ngày cuối cùng của đại hội, cho biết ban tổ chức đã phải đối mặt với “những thách thức không lường trước được” và phải ứng phó với chúng hàng ngày.

Lá cờ OCA đã chuyển từ Aichi-Nagoya đến thành phố đăng cai ASIAD lần thứ 21 Doha (Qatar). Ảnh: THX

Nước chủ nhà ASIAD 20 đã áp dụng mô hình lưu trú phân tán, với các vận động viên ở trong các lều container, tàu du lịch và khách sạn thay vì trong một làng vận động viên được xây dựng riêng. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) thừa nhận rằng điều này đã nảy sinh nhiều thách thức về mặt vận hành, nhưng cho biết cuối cùng đại hội đã cung cấp cho các vận động viên những điều kiện cần thiết để thi đấu và thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

“Không có Đại hội Thể thao nào mà không có thách thức”, Chủ tịch Ủy ban Điều phối OCA cho ASIAD 20 Mohammad Tayyab Ikram phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày cuối cùng của đại hội. “Cách chúng ta xử lý các thách thức mới là điều quan trọng hơn cần được nhấn mạnh. Khi mô hình này được đề xuất, thật khó hiểu, nhưng giờ đây chúng ta đã có một kinh nghiệm tốt. Có lẽ các Đại hội Thể thao khác sẽ xem xét nó”.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc OCA Husain Al Musallam chỉ ra những thành tích đạt được tại Á vận hội như bằng chứng cho thấy các vận động viên đã được cung cấp một môi trường thi đấu phù hợp: “Những con số là sự thật. Các vận động viên không thể thi đấu nếu họ không ngủ ngon, không thể thi đấu nếu họ không có phương tiện đi lại, hoặc không được chăm sóc sức khỏe tốt. Họ không thể thi đấu nếu họ không ăn uống đầy đủ. Những thành tích này không thể có được nếu không có môi trường tốt nhất mà ban tổ chức đã tạo ra cho các vận động viên”.

Al Musallam cho biết mô hình chỗ ở phân tán giúp giảm bớt gánh nặng bổ sung cho các thành phố đăng cai liên quan đến việc xây dựng và duy trì một làng vận động viên lớn, miễn là điều kiện của các vận động viên và trải nghiệm tại đại hội không bị ảnh hưởng. Ông mô tả cách tiếp cận này là một mô hình tiềm năng thành công cho các sự kiện thể thao lớn trong tương lai, nói rằng nó có thể tránh để lại những cơ sở vật chất quy mô có nguy cơ lãng phí sau sự kiện.

Lá cờ OCA đã được chuyển từ Aichi-Nagoya đến Doha (Qatar), thành phố đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 21. Tuy nhiên, ngày diễn ra sự kiện vẫn chưa được quyết định. Đã có những đồn đoán rằng Á vận hội trong tương lai có thể diễn ra chỉ cách 1 năm trước Thế vận hội (Olympic), OCA muốn ASIAD trong tương lai đồng thời đóng vai trò là giải đấu vòng loại và là bước chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè. Nhưng Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức ASIAD Doha, ông Ahmed Abdullah Al Buainain cho biết “vẫn chưa có quyết định cuối cùng”.

LINH SƠN