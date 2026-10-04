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Các đội tuyển Thể thao Việt Nam rời Aichi-Nagoya

SGGPO

Các đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam đã chia tay Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) về nước ngày 4-10.

Các VĐV cầu mây được chào đón về nước trong ngày 4-10. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Các VĐV cầu mây được chào đón về nước trong ngày 4-10. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Những đội tuyển cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam đã rời Aichi-Nagoya (Nhật Bản) về nước trong ngày 4-10, khép lại hành trình tranh tài ASIAD 20.

Thành phần chính của Đoàn thể thao Việt Nam (trong đó có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh, các cán bộ) sẽ về nước ngày 5-10.

Trong buổi trở về hôm nay, thành viên Đội tuyển cầu mây Việt Nam được đại diện Cục TDTT Việt Nam, đơn vị Hà Nội, Công an Nhân dân... có mặt chào đón ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Đại diện Cục TDTT Việt Nam đánh giá, thành tích 2 HCV tại ASIAD 20 của các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam đã mang đến sự phấn khích cho người yêu thể thao.

Hình ảnh Đội tuyển cầu mây Việt Nam về nước:

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MINH CHIẾN (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

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