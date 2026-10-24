Bất ổn bên trong cỗ máy chiến thắng của Arteta

Eze đang gặp khó tại Arsenal. Ảnh: THX

Eberechi Eze và Viktor Gyokeres đến Arsenal với kỳ vọng rất lớn, nhưng cả hai đang dần nhận ra sự khắc nghiệt của cuộc sống dưới thời HLV Mikel Arteta. Eze chỉ có 130 phút thi đấu tại Premier League, trong khi Gyokeres chỉ chơi 80 phút, một lời nhắc nhở rõ ràng rằng danh tiếng và giá trị chuyển nhượng không có nhiều ý nghĩa trong phòng thay đồ của Arteta.

Chiến lược gia Tây Ban Nha đã tạo ra một cỗ máy chiến thắng ở “pháo thủ” thành London, nơi mọi cầu thủ phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn và hầu như không có chỗ cho những người không phù hợp với hệ thống được thiết kế tỉ mỉ của ông.

Vấn đề của Eze và Gyokeres

Trước trận đấu với Everton, Eze hẳn đã tự tin hơn sau bàn thắng ở Champions League, nhưng những con số thống kê ở Premier League lại cho thấy một bức tranh kém khả quan hơn nhiều.

Cựu ngôi sao của Crystal Palace vẫn đang chờ đợi cú sút trúng đích đầu tiên của mình tại giải đấu hàng đầu nước Anh trong khoảng thời gian đó, một thống kê đáng lo ngại đối với một cầu thủ từng nổi tiếng với khả năng tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu.

Eze đón nhận tình hình một cách bình tĩnh, nhấn mạnh anh chưa bao giờ là người dễ hoảng loạn khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn. Eze đã bị yêu cầu thi đấu ở vị trí không phải là sở trường, điều này hạn chế những phẩm chất từng làm nên sự xuất sắc của anh tại đội chủ sân Selhurst Park.

Điều đó có lẽ là không thể tránh khỏi khi bạn phải cạnh tranh vị trí với đội trưởng Martin Odegaard, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong đội hình của Arteta.

Gyokeres cũng đang rơi vào tình huống khó xử tương tự. Arsenal đã nỗ lực rất lớn để đưa Gyokeres đến CLB nhưng vẫn chưa thể khai thác hết thế mạnh của anh. Thậm chí còn có mối lo ngại lối chơi bóng đá của Arsenal có thể sẽ không bao giờ thực sự phù hợp với những phẩm chất bùng nổ đã giúp Gyokeres trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu.

Gyokeres đến Emirates với danh tiếng là một tay săn bàn đáng sợ sau những màn trình diễn xuất sắc tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, tiền đạo Gyokeres vẫn chưa ghi được bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa giải này, trong khi Arsenal tiếp tục mạnh mẽ hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào anh.

Odegaard và Saka là không thể đụng đến

Cả hai cầu thủ đều từ chỗ được ca ngợi như những bản hợp đồng bom tấn giờ đây phải ngồi dự bị theo dõi hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League của đội bóng Arteta. Và điều đó làm nảy sinh một câu hỏi khó chịu. Họ xoay chuyển tình thế bằng cách nào?

Eze thích chơi ở vị trí trung tâm hơn và trông có vẻ bị cô lập ở cánh trái. Điều đó đã hạn chế những kỹ năng của chính Eze. Tiền vệ này chỉ phát huy tối đa khả năng khi các các đồng đội di chuyển xung quanh anh, cho phép anh thực hiện những đường chuyền nhanh, xoay người và lướt qua hàng phòng ngự đối phương.

Tại Crystal Palace, Eze được tự do thể hiện bản thân, chấp nhận rủi ro và tạo nên những điều kỳ diệu. Tuy nhiên, ở Arsenal, Eze khó có được sự tự do nhiều hơn. Lối chơi tấn công hiện tại của Arsenal phần lớn xoay quanh Odegaard và Bukayo Saka.

Họ là trái tim sáng tạo của đội, được Arteta tin tưởng để điều tiết nhịp độ và tạo ra những khoảnh khắc phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của đối phương. Những cầu thủ khác phải hoạt động trong một khuôn khổ nghiêm ngặt hơn.

Eze đã nhận ra điều đó một cách khó khăn khi anh bị thay ra ở hiệp một trong trận Arsenal gặp Nottingham Forest, đó cũng là trận đấu đầu tiên anh đá chính.

Trong khi đó, Gyokeres cũng dần nhận ra những đường chuyền mà anh từng tận dụng triệt để ở Sporting sẽ không thể đến với tốc độ và tần suất tương tự tại Arsenal. Tiền đạo người Thụy Điển xây dựng danh tiếng dựa trên những pha bứt tốc vào khoảng trống, những đường chuyền sớm và khả năng áp đảo các hậu vệ bằng tốc độ và sức mạnh. Nhưng tại Arsenal, mọi chuyện rất khác.

Tìm cách xoay chuyển tình thế

Đội bóng của Arteta ưa thích lối chơi kiểm soát bóng, triển khai tấn công kiên nhẫn và những pha phối hợp tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Và với Saka là nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn ở cánh phải, Gyokeres không thể lúc nào cũng mong chờ bóng đến đúng lúc anh muốn.

Đó là thực tế mà cả hai cầu thủ giờ đây phải đối mặt. Arsenal không phải là Crystal Palace hay Sporting Lisbon. Tại các CLB cũ, Eze và Gyokeres là những nhân vật chủ chốt, là trung tâm của phần lớn lối chơi tấn công. Tại Emirates, chúng chỉ là những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn nhiều.

Tại Arsenal, HLV Mikel Arteta cung cấp cho các cầu thủ những chỉ dẫn chi tiết, giải thích rõ yêu cầu của từng vị trí. Mọi động thái đều được cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi vị trí đều đi kèm với trách nhiệm cụ thể và sự thể hiện cá nhân phải phù hợp với kế hoạch chung.

Đó là một phương pháp đã biến Arsenal thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất châu Âu. Nhưng nó cũng có thể gây khó khăn cho những cầu thủ quen với lối chơi tấn công tự do hơn.

Đối với Eze, thách thức là trở nên hiệu quả hơn khi chơi ở các vị trí rộng hơn, cải thiện khả năng di chuyển không bóng và tìm cách tạo ảnh hưởng đến trận đấu mà không nhất thiết lúc nào cũng phải hoạt động ở vị trí trung tâm.

Đối với Gyokeres, điều đó có nghĩa là phát triển khả năng phối hợp, trở nên thoải mái hơn trong không gian hẹp và học cách tỏa sáng ngay cả khi các đợt tấn công của Arsenal không được xây dựng dựa trên điểm mạnh của anh.

Cả hai cầu thủ đều không đột nhiên đánh mất những phẩm chất đã khiến Arsenal bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ họ. Nhưng chỉ tài năng thôi là chưa đủ để đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát của Arteta. Cả hai đều phải tìm cách thích nghi mà không đánh mất những phẩm chất đã làm nên sự đặc biệt của họ.

Và nếu họ không thể làm được điều đó, họ sẽ có nguy cơ nhận ra HLV của Arsenal tàn nhẫn đến mức nào. Bởi vì tại Emirates, hệ thống là trên hết. Đó là điều không thể thương lượng, như Arteta thường nói.

PHẠM QUANG