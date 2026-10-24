Ở tuổi 36, Jordan Henderson trở thành "trái tim" của trong tập thể Chelsea

Tưởng chừng như đây chỉ là một bản hợp đồng dưỡng già, cựu thủ quân Liverpool đã vươn lên trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình Chelsea nhờ nguồn thể lực bền bỉ và bản lĩnh chỉ huy.

Jordan Henderson (trái) tại World Cup 2026. Ảnh THX

Sức chạy của tuổi 28 và dấu ấn chuyên môn vượt trội

Khi Jordan Henderson (36 tuổi) cùng Danny Welbeck (35 tuổi) cập bến Stamford Bridge vào đầu tháng 8, nhiều người cho rằng Chelsea chỉ đang cố vá víu kinh nghiệm cho một tập thể trẻ trung bằng những nhân tố đã ở bên kia dốc sự nghiệp. Thế nhưng, trong khi Welbeck chủ yếu đóng vai trò kép phụ, Henderson lại tạo nên sự kết hợp ăn ý bất ngờ bên cạnh Caicedo ở trung tâm hàng tiền vệ.

Đẩy những tài năng trẻ như Romeo Lavia hay Valentin Barco lên băng ghế dự bị, ngôi sao 36 tuổi đã đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút trong cả 3 trận gần nhất tại Premier League.

HLV Xabi Alonso khẳng định sự sụt giảm phong độ của Henderson so với thời kỳ đỉnh cao cùng Liverpool là không đáng kể. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá tiền vệ người Anh đang thi đấu với nhiệt huyết và nguồn năng lượng như một cầu thủ 28 tuổi – luôn tích cực gây áp lực, đòi hỏi bóng và lan tỏa sức ảnh hưởng lên các đồng đội.

Thống kê thực tế đã chứng minh: trong hai trận gặp Bournemouth và Everton, Henderson chính là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân, lần lượt đạt 11,9 km và 12 km dù anh là người lớn tuổi nhất. Không chỉ quán xuyến khu trung tuyến, Henderson còn để lại dấu ấn đậm nét trên mặt trận tấn công với một cú đúp (bao gồm pha sút phạt trực tiếp thành bàn đầu tiên trong sự nghiệp) cùng một đường kiến tạo trong chiến thắng trước Bournemouth.

Dẫu vậy, HLV Alonso nhấn mạnh điều giúp Henderson giữ vững vị trí đá chính không chỉ là bàn thắng, mà là tác động toàn diện lên lối chơi chung của toàn đội.

Liều thuốc kiểm soát cảm xúc và chỗ dựa cho thế hệ trẻ

Bên cạnh giá trị chuyên môn, sự xuất hiện của Henderson còn giải quyết triệt để nỗi nhức nhối về mặt kỷ luật của Chelsea. Mùa trước, The Blues là một trong những đội bóng chơi thiếu kiềm chế nhất giải đấu khi phải nhận tới 8 thẻ đỏ và 90 thẻ vàng. Mùa này, dưới sự dẫn dắt của Alonso và tầm ảnh hưởng của Henderson, Chelsea phạm lỗi ít hơn, nhận ít thẻ phạt hơn và chưa phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào.

Sự điềm tĩnh cùng kinh nghiệm dày dặn của Henderson giúp các đồng đội giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm căng thẳng, tránh các sai lầm cá nhân hay thẻ phạt không đáng có. Chỗ dựa tinh thần ấy càng trở nên quan trọng khi thủ thành số một Emi Martinez dính chấn thương đầu nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Henderson sẽ là điểm tựa lớn cho thủ thành thay thế 21 tuổi Mike Penders – tài năng trẻ người Bỉ được đích thân Thibaut Courtois đánh giá rất cao – trong chặng đường sắp tới của Chelsea.

LONG KHANG