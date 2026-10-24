7 ứng viên sáng giá thay thế Michael Carrick tại Man United

Từ Nagelsmann đến Conte hay cả Cesc Fabregas, giới chủ Man United đã bắt đầu khởi động chiến dịch tìm kiếm HLV thứ 4 chỉ trong vòng 3 năm sau khi CLB đã không thắng 7 trận liên tiếp.

Cựu HLV tuyển Đức tại World Cup 2026, Nagelsmann. Ảnh THX

Eddie Howe: Người có tỷ lệ cược cao nhất

Eddie Howe đang là ứng cử viên hàng đầu theo tỷ lệ cược của các nhà cái. Chiến lược gia 48 tuổi người Anh hiện đang tự do sau khi chia tay Newcastle vào mùa hè với mong muốn tạm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cơ hội dẫn dắt Quỷ đỏ tại Old Trafford là một lời đề nghị quá hấp dẫn để từ chối.

Howe được đánh giá rất cao nhờ thành tích biến Newcastle từ một đội bóng nằm trong nhóm rớt hạng trở thành CLB giành vé dự Champions League hai lần và chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 70 năm bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn năm 2025. Triết lý bóng đá giàu năng lượng và áp sát cường độ cao của Howe được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho Man Utd.

Nagelsmann và Fabian Hurzeler: Những bộ óc trẻ từ nước Đức

Nagelsmann từng nằm trong tầm ngắm của Man Utd khi đội bóng sa thải Ruben Amorim vào đầu năm. Dù trải qua kỳ World Cup thất vọng cùng đội tuyển Đức khi bị Paraguay loại ở vòng 32 đội, cựu HLV Bayern Munich và RB Leipzig mới 39 tuổi vẫn rất hứng thú với thử thách tại Old Trafford. Lợi thế lớn của Nagelsmann là mối quan hệ làm việc cũ với Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell của Man Utd từ thời cả hai còn ở Red Bull.

Bên cạnh Nagelsmann, Fabian Hurzeler (33 tuổi) của Brighton cũng nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ thượng tầng Man Utd. Hurzeler đã biến Brighton thành một tập thể đáng gờm ở mùa giải năm nay, đánh bại Arsenal 3-0 và loại chính Man Utd khỏi Cúp Liên đoàn với chiến thắng 3-2 ngay tại Old Trafford.

Dù vậy, mức phí đền bù hợp đồng đắt đỏ cùng sự khác biệt giữa môi trường quản trị bài bản tại Brighton và sự bất ổn tại Old Trafford là những rào cản đáng kể.

Unai Emery và Antonio Conte: Bản lĩnh danh hiệu và rào cản tài chính

Unai Emery đã ghi dấu ấn đậm nét tại Aston Villa khi giành vé dự Champions League và vô địch Europa League. Tuy nhiên, Emery đang nắm toàn quyền kiểm soát dự án tái thiết tại Villa Park và còn hợp đồng đến năm 2029. Mức phí giải phóng hợp đồng rất cao của Emery có thể vượt quá ngân sách của Man Utd ở thời điểm hiện tại.

Cá tính mạnh của Conte là rào cản. Ảnh THX

Trong khi đó, Antonio Conte (57 tuổi) mang đến sự kỷ luật khắt khe và cá tính mạnh mẽ. Nhà cầm quân người Italy sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm các chức vô địch Serie A cùng Juventus, Inter Milan, Napoli và chiếc cúp Premier League với Chelsea. Conte từng giúp Tottenham lột xác nhanh chóng để trở lại Champions League, nhưng cá tính thẳng thắn và sẵn sàng chỉ trích ban lãnh đạo khiến phương án này giống như một "trò chơi với lửa" đối với Man Utd.

Cesc Fabregas và phương án HLV tạm quyền

Cesc Fabregas đang trở thành hiện tượng khi đưa Como lần đầu tiên tham dự Champions League và vừa vùi dập chính Man Utd 4-1 vào giữa tuần. Dù vậy, cựu tiền vệ 39 tuổi khó lòng rời Como sớm do đang nắm giữ cổ phần tại chính CLB này.

Nếu chưa thể tìm ra phương án dài hạn phù hợp, Man Utd có thể một lần nữa phải cậy nhờ vào giải pháp tạm quyền. Những cái tên cựu danh thủ như HLV đội U18 Darren Fletcher (người từng tạm quyền sau khi Amorim bị sa thải), Ruud van Nistelrooy hay Ole Gunnar Solskjaer luôn sẵn sàng đứng ra xốc lại tinh thần và nhắc nhở các cầu thủ về giá trị của chiếc áo đấu Quỷ đỏ.

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