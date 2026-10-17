Xabi Alonso không biết vì sao Chelsea ghi nhiều bàn thắng sớm

Dù HLV Xabi Alonso liên tục khẳng định ông "không có lời giải thích" hay phương án chiến thuật cụ thể nào, Chelsea vẫn đang tạo nên một hiện tượng kỳ lạ tại Premier League mùa giải 2026-2027 với chuỗi bàn thắng dồn dập ở những phút đầu trận.

Sự hứng khởi của các cầu thủ Chelsea. Ảnh THX

Đằng sau sự bùng nổ chớp nhoáng ấy là một thực tế tương phản nghiệt ngã giữa sức mạnh tấn công tự do và sự hổng hóc chết người ở hàng phòng ngự.

Những cú dứt điểm chớp nhoáng xô đổ các cột mốc lịch sử

Màn trình diễn của Chelsea trong cuộc đối đầu với Bournemouth ở vòng 6 là hình ảnh thu nhỏ cho hiện tượng đặc biệt này. Bước vào trận đấu, The Blues đã nắm trong tay thành tích ghi tới 3 bàn thắng trong 5 phút đầu ở 5 vòng đấu Premier League trước đó, con số vượt xa cả 19 đội bóng còn lại cộng lại (vỏn vẹn 2 bàn). Dù vậy, cách họ nâng cao thành tích vẫn khiến giới chuyên môn phải ngỡ ngàng.

Chelsea xé lưới Bournemouth tới hai lần khi đồng hồ mới chỉ sang giây thứ 149 do công của Henderson và Morgan Rogers đã giúp Chelsea vươn lên dẫn 2-0, nhanh thứ ba trong lịch sử Premier League, chỉ xếp sau các trận đấu giữa Leicester vs Derby County (tháng 4-1998) và Luton Town vs Brighton (tháng 1-2024).

Kỷ nguyên của Xabi Alonso tại Stamford Bridge được mở màn bằng bàn thắng ở giây thứ 31 của Joao Pedro trong trận gặp Fulham. Tiếp đó là pha lập công ở phút thứ 4 của Romeo Lavia trước Brighton, cú sút ở phút thứ 2 của Rogers tại Emirates trước Arsenal, cùng bàn thắng ở phút thứ 7 vào lưới Hull City. Việc ghi bàn sớm đã trở thành một kịch bản quen thuộc của đội bóng Tây London.

Số cú sút và bàn thắng của Chelsea trong 15 phút đầu. Đồ họa Opta

Tâm lý giải phóng hay nguồn cảm hứng từ Alonso?

Các đối thủ của Chelsea dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn liên tục sập bẫy bởi lối chơi nhập cuộc của The Blues không hề tuân theo một khuôn mẫu cố định nào. Trận đấu duy nhất Chelsea chủ động đá bóng ra biên ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm gây ép sân là thất bại 0-3 trước Brentford — cũng là trận đấu duy nhất họ không thể ghi bàn sớm.

Bản thân HLV Xabi Alonso hoàn toàn bất ngờ trước hiện tượng này: "Tôi không liên quan gì đến việc đó, nên tôi không có câu trả lời. Tôi không có lời giải thích nào và cũng không dám nhận công trạng về mình".

Tuy nhiên, tiền vệ Morgan Rogers lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác. Cầu thủ này khẳng định chính những bài phát biểu truyền lửa trước trận của Alonso trong phòng thay đồ là ngòi nổ kích hoạt tinh thần thi đấu bùng nổ của toàn đội ngay từ những giây đầu tiên.

Bên cạnh sự tác động từ ban huấn luyện, bầu không khí trong phòng thay đồ Chelsea cũng đang tràn ngập sự tự tin cao độ. Các cầu thủ thậm chí còn trêu đùa nhau về việc ai sẽ là người mở tỷ số chứ không còn hoài nghi liệu đội nhà có bàn thắng hay không.

Tâm lý thoải mái này giúp các chân sút Chelsea thi đấu thanh thoát, sẵn sàng tung ra những cú dứt điểm khó ở cự ly xa mà không phải chịu áp lực tâm lý. Từ cú tâng bóng điệu nghệ của Joao Pedro, cú vô-lê sát vòng cấm của Rogers trước Arsenal cho đến các cú sút xa xuyên qua rừng chân hậu vệ Bournemouth, tất cả đều phản ánh sự tự tin tuyệt đối của hàng công.

HLV Xabi Alonso. Ảnh THX

Hiện tượng hay bản chất

Sự bùng nổ này giúp Chelsea sở hữu hiệu số bàn thắng bại +7 (ghi 7 bàn, không lọt lưới) trong 15 phút đầu trận. Tuy nhiên, sự tương phản xuất hiện ngay sau đó: ở 75 phút còn lại của trận đấu, hiệu số bàn thắng bại của Chelsea là âm 5 (-5).

Sự sa sút sau khởi đầu thăng hoa có thể đến từ việc các cầu thủ xuống sức sau những phút nhập cuộc dồn dập, chất lượng đội hình giảm đi sau các sự thay đổi người, hoặc do đối thủ buộc phải dốc toàn lực tấn công khi rơi vào thế bị dẫn bàn.

Ở góc độ khác, đó có thể là Chelsea… không biết phòng ngự. Đội bóng của Xabi để thủng lưới tới 13 bàn, con số cao nhất Premier League, trong khi không có đội bóng nào khác trong tốp 8 để lọt lưới quá 6 bàn. Ngay cả chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Bournemouth cũng phản ánh sự thiếu bền vững khi Chelsea thực chất đã để thua đối thủ về chỉ số xG và gánh chịu quá nhiều cú dứt điểm nguy hiểm.

HỒ VIỆT