HLV Gattuso đòi “công bằng” khi giúp Lazio bay cao ở Serie A

Gennaro Gattuso tin rằng ông xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn trong vai trò HLV sau khi giúp Lazio chia sẻ ngôi đầu Serie A sau 6 vòng đấu của mùa giải mới.

HLV Gennaro Gattuso. Ảnh: THX

Lazio vừa giành thêm một chiến thắng tại giải quốc nội khi dễ dàng đánh bại đội khách Monza với tỷ số 3-1. Chiến thắng thứ 5 trong 6 vòng đấu bất bại, cùng với việc Como và Roma cầm chân nhau, đã giúp đội bóng của HLV Gattuso vươn lên chia sẻ ngôi đầu với Inter Milan.

Dẫn dắt Lazio là công việc mới nhất của Gattuso kể từ khi từ chức vai trò HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Italy vào tháng 4-2026. Bất chấp giúp đội tuyển Italy thắng 6 chỉ thua 1 trong 8 trận cầm quân, nhưng việc không thể giành quyền tham dự World Cup 2026 khiến cựu tiền vệ từng 73 lần khoác áo Azzurri đã không được đánh giá cao cho vai trò tái thiết đội tuyển 4 lần vô địch thế giới.

Chia sẻ về hành trình đầy thăng trầm trên cương vị HLV, Gattuso - người đang dẫn dắt CLB thứ 10 trong sự nghiệp ngắn ngủi từ năm 2013 - khẳng định rằng ông xứng đáng nhận được sự ghi nhận: “Chẳng có gì thay đổi cả, vì tôi vẫn đang làm những công việc cũ. Vấn đề nằm ở cách người ta muốn khắc họa hình ảnh của tôi. Họ muốn chứng minh tôi đã thất bại ở bất cứ nơi nào tôi từng đặt chân đến”.

Gattuso tin rằng người ta vẫn đang áp đặt những tiêu chuẩn khắt khe từng dành cho ông khi còn là cầu thủ lên công việc huấn luyện hiện tại. “Chúng ta đang sống ở một đất nước mà người ta không thực sự phân tích những gì bạn muốn mang lại hay những gì bạn đã đạt được trong sự nghiệp. Có lẽ tôi đang phải trả giá cho cá tính của mình thời còn thi đấu - khi tôi luôn là một kẻ máu lửa trên sân - và mọi người vẫn nghĩ tôi vẫn y hệt như vậy”.

Gattuso chia sẻ thêm: “Tôi không nghĩ mình là kẻ thất bại, bạn cần phải nhìn vào tỷ lệ chiến thắng. Hơn nữa, đây là môn thể thao mà những khoảnh khắc định đoạt số phận: tôi từng hụt vé dự Champions League chỉ vì Milan và Napoli kém đúng một điểm; chuyện ở đội tuyển quốc gia thì ai cũng biết, còn tại Hajduk Split tôi đã đánh mất chức vô địch ở vòng đấu cuối với một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ. Nếu người ta muốn chạy theo trào lưu chỉ trích, tôi sẵn sàng đón nhận, nhưng tôi làm công việc này với ngọn lửa đam mê cháy bỏng”.

LINH SƠN