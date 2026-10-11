Jules Kounde là cầu thủ người Pháp khoác áo Barcelona nhiều nhất

Hậu vệ giàu năng lượng Jules Kounde đã trở lại đội hình xuất phát của Barcelona trong chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga.

Jules Kounde (trái) là cầu thủ người Pháp khoác áo Barcelona nhiều nhất. Ảnh: THX

Hậu vệ Kounde không chỉ ghi bàn ấn định chiến thắng, mà còn thiết lập một cột mốc đáng tự hào. Việc ra sân đã đưa tên tuổi hậu vệ người Pháp vào lịch sử sân Camp Nou với tư cách là cầu thủ người Pháp có số lần khoác áo CLB nhiều nhất.

Hiện tại, Kounde đã có lần ra sân thứ 194 cho Barca, nhiều hơn cả huyền thoại Eric Abidal (193) hay Ousmane Dembele (185).

Từng giữ vị trí bất khả xâm phạm nơi hàng thủ Barcelona, Kounde bất ngờ đối diện cảnh sụt giảm thời lượng thi đấu đáng kể từ đầu mùa giải. Anh chỉ 2 lần đá chính trong 6 lần ra sân trước trận đấu cuối tuần.

Ngôi sao 27 tuổi gần đây đã thẳng thắn thừa nhận việc mất suất đá chính tại Barcelona xuất phát từ phong độ sa sút. Sau trận thắng Getafe, Kounde chia sẻ: “Tôi hiện cảm thấy tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đang nỗ lực làm việc để lấy lại vị trí cũng như phong độ và đóng góp cho đội bóng. Tôi cảm thấy ổn về mọi mặt”.

Liệu màn trình diễn vừa qua, bao gồm ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải, đã thể hiện đủ tốt để thuyết phục HLV Hansi Flick hay chưa? Kounde vui vẻ trả lời: “Đó là câu hỏi dành cho HLV. Tôi cảm thấy ổn, sung sức và sẵn sàng. Tôi rất vui khi được ra sân và góp sức vào lối chơi chung mỗi khi có cơ hội. Chúng tôi đã có một màn trình diễn chắc chắn, đúng như mong đợi, và chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đang có phong độ rất tốt”.

Barcelona đã thắng cả 9 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, một thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB. Đây cũng là lần thứ 2 họ thắng 8 trận mở màn La Liga trong một mùa giải, san bằng kỷ lục khởi đầu từ mùa 2013-2014.

“Toàn đội luôn giữ sự tập trung và không bao giờ dừng lại”, Kounde nhấn mạnh. “Chúng tôi luôn khao khát nhiều hơn nữa. Chúng tôi hiểu rằng mình đang làm tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục nỗ lực, bởi chỉ cần một thoáng sơ sẩy, các đối thủ khác sẽ ngay lập tức vượt lên”.

Sau khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, việc thấy nụ cười trở lại trên gương mặt Kounde là một tín hiệu rất đáng mừng. HLV Flick cũng dành lời khen ngợi cho Kounde, mô tả cậu học trò của mình là một cầu thủ “chuyên nghiệp tuyệt đối” và luôn “không ngừng cầu tiến”.

LINH SƠN