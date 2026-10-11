Fellhauer lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất Bundesliga

Bayern Munich đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu Bundesliga sau trận hòa 2-2 trên sân của Augsburg, trận đấu chứng kiến ​​tiền vệ Robin Fellhauer ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu chỉ sau 8 giây.

Robin Fellhauer ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga chỉ sau 8 giây. Ảnh: THX

Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer khống chế bóng lỗi ngay sau tiếng còi khai cuộc, pha tâng bóng sau đó của anh đập trúng người Fellhauer để cầu thủ này nhanh chóng đón bóng bật ra và ghi bàn vào lưới trống.

Trước Fellhauer, kỷ lục ghi bàn nhanh nhất được đồng nắm giữ bởi Kevin Volland (ghi bàn cho Hoffenheim vào lưới Bayern sau 9 giây vào năm 2015) và Karim Bellarabi (ghi bàn cho Leverkusen vào lưới Borussia Dortmund cũng sau 9 giây vào năm 2014.

Bayern kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Augsburg. Harry Kane có pha đánh đầu vọt xà ngang và sau đó sút trúng xà ngang ở cự ly gần ngay trước khi hiệp một kết thúc. Luis Diaz bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị ở đầu hiệp hai, nhưng Bayern cuối cùng cũng gỡ hòa khi Ismael Saibari tận dụng thành công đường chuyền của Kane ở phút 55.

Augsburg tái lập thế dẫn bàn 9 phút sau đó. Neuer không thể bắt dính cú sút của Calvin Brackelmann, tạo điều kiện cho Rodrigo Ribeiro đá bồi thành bàn. Đội khách một lần nữa tăng tốc dồn ép, với các nỗ lực của Serge Gnabry và Diaz bị từ chối do lỗi việt vị, trước khi cầu thủ vào sân thay người Nathaniel Brown ghi bàn từ đường kiến ​​tạo khác của Kane để ấn định tỷ số 2-2 ở phút 80.

“Bàn thua đầu tiên là do sai lầm ngớ ngẩn của tôi”, Neuer nói. “Nhưng tôi vẫn còn hy vọng vì đó mới là phút đầu tiên. Cơ hội để lật ngược thế trận vẫn rất lớn. Tôi nghĩ chúng tôi đã có những cơ hội nhưng lại không tận dụng được”.

Đây là lần thứ 2 trong 5 trận đấu mùa này Bayern để mất điểm, khiến nhà đương kim vô địch bỏ lỡ cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng Bundesliga từ tay Borussia Dortmund - đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt 2 điểm.

HLV Vincent Kompany của Bayern chia sẻ: “Khi tạo ra nhiều cơ hội như vậy, nghĩa là bạn đã làm được nhiều điều đúng đắn. Nhưng khi mắc những sai lầm dẫn đến 2 bàn thua như chúng tôi đã làm, thì việc không giành chiến thắng là kết quả xứng đáng. Bóng đá là vậy”.

Ở các trận đấu khác, Leverkusen vươn lên vị trí thứ 4 nhờ chiến thắng 4-3 trên sân của Mainz. Stuttgart giành chiến thắng 2-0 trên sân của Paderborn. Hamburg giành chiến thắng 3-2 trên sân của Hoffenheim, trong khi Union Berlin có được thắng lợi đầu tiên tại giải đấu mùa này khi đánh bại Elversberg với tỷ số 1-0. RB Leipzig đã vùi dập Eintracht Frankfurt 6-0 để mang về chiến thắng thứ 3 trong mùa giải.

LINH SƠN