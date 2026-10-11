Messi lập cú đúp cho Inter Miami sau khi chia tay tuyển Argentina

4 ngày sau màn chia tay đầy cảm xúc với sự nghiệp thi đấu ở tuyển Argentina, Lionel Messi ngay lập tức tỏa sáng khi cùng Luis Suarez lập cú đúp giúp Inter Miami thắng thuyết phục 4-0 trước D.C. United tại MLS.

Lionel Messi hướng tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: THX

Suarez mở tỷ số ở phút thứ 3 khi anh dùng chân trái dứt điểm đường chuyền dài của Berterame, người cũng đã kiến tạo bằng đầu để tiền đạo kỳ cựu người Uruguay hoàn thành cú đúp ở phút 39. Sau khi ghi bàn thắng thứ 14 và 15 của mình, và trước khi được thay ra ở phút 61, Suarez đã kiến tạo để người bạn thân Messi ghi bàn giúp Inter Miami nới rộng cách biệt lên 3-0.

Messi có bàn thắng thứ 2 ở phút 60 sau khi khống chế đường chuyền bằng gót chân của Rodrigo De Paul, loại bỏ Lucas Bartlett của D.C. United bằng một động tác ngoặt bóng, rồi tung cú sút đưa bóng đi sát cột dọc xa vào lưới.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là nhân tố chủ chốt trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup của Inter Miami.

Cú đúp này đã nâng tổng số bàn thắng của Messi tại giải đấu lên con số 23. Không chỉ tạo ra khoảng cách 4 bàn trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng, Messi còn đóng góp 13 pha kiến ​​tạo trong năm 2026. Anh cũng đã ghi dấu ấn trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến ​​tạo) trong 10 trận đấu MLS liên tiếp, một thành tích lần đầu tiên anh đạt được. Messi củng cố vị thế ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) MLS lần thứ 3 liên tiếp.

Với người đội trưởng tỏa sáng, Inter Miami cũng chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng một cách đầy thuyết phục. Đội bóng do HLV Cristian "Kily" González dẫn dắt đã vươn lên vị trí thứ 2 tại Bảng miền Đông của giải Major League Soccer (MLS), hơn Chicago Fire một điểm, qua đó củng cố hy vọng giành suất trong nhóm 4 đội dẫn đầu cũng như lợi thế sân nhà tại vòng play-off MLS, giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng tới.

LINH SƠN