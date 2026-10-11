Nóng bỏng Anfield và nổi sóng ở Selhurst Park

Tại Anfield, Liverpool sẽ tiếp đón Man City nhưng các trận đấu tại Selhurst Park hay ngày kỷ niệm đặc biệt của Newcastle United cũng rất đáng xem.

Crystal Palace - Nottingham Forest (20g00 giờ Chủ Nhật, 11-10)

Cuộc đọ sức tại Selhurst Park hứa hẹn tràn ngập bầu không khí căng thẳng khi HLV Oliver Glasner trở lại đối đầu với đội bóng cũ Crystal Palace. Dù Glasner từng mang về cho Palace 3 danh hiệu lớn (FA Cup, Community Shield, Conference League), việc ông chuyển sang dẫn dắt Nottingham Forest – đội bóng trực tiếp thế chỗ Palace tại Europa League mùa trước sau án phạt vi phạm đa sở hữu – đã khiến cơn giận dữ của CĐV đại diện nam London lên tới đỉnh điểm.

Về mặt phong độ, Palace đang thi đấu bết bát trên sân nhà khi để thua cả hai trận mở màn mùa giải tại Selhurst Park. Ngược lại, Nottingham Forest lại thi đấu vô cùng thăng hoa trên sân khách: họ chỉ thua 1 trong 7 trận làm khách gần nhất (4 thắng, 2 hòa) và ghi ít nhất 2 bàn ở mỗi trận đấu đó.

Dữ liệu siêu máy tính Opta nhận định đây là trận đấu có khả năng hòa cao nhất vòng 6 với tỷ lệ lên tới 28,8%. Tỷ lệ giành chiến thắng của hai đội tỏ ra vô cùng cân bằng, trong đó Crystal Palace nhỉnh hơn đôi chút với 36,3% so với 34,9% của Forest.

Kết quả các trận đấu ngày thứ Bảy

Hull City - Everton (20g00 giờ Chủ Nhật, 11-10)

Trận đấu giữa Hull City và Everton tại sân MKM Stadium được dự báo sẽ là cuộc chiến trên không đầy thực dụng giữa hai chiến lược gia nổi tiếng với triết lý an toàn: Sergej Jakirovic và David Moyes. Cả hai câu lạc bộ đều sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng, sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp và tập trung khai thác các tình huống cố định cũng như phản công nhanh.

Tân binh Hull City đang thể hiện lối chơi trực diện đến mức kỷ lục: tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của họ chỉ đạt 32,3% (thấp nhất Premier League kể từ mùa 2003-2004) và chỉ thực hiện trung bình 203 đường chuyền/trận. Mặc dù vậy, Hull lại là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào trên sân nhà mùa này.

Phía bên kia chiến tuyến, Everton vẫn duy trì mạch bất bại dù trải qua chuỗi 7 trận sân khách liên tiếp không biết mùi chiến thắng (4 hòa, 3 thua). Siêu máy tính Opta xếp Everton là đội khách có khả năng giành chiến thắng cao nhất vòng đấu này với tỷ lệ 45,7%, trong khi cơ hội giữ lại 3 điểm của Hull City chỉ là 28,4%.

Liverpool - Manchester City (22g30 giờ Chủ Nhật, 11-10)

Màn thư hùng giữa Liverpool và Manchester City tại Anfield chắc chắn là tâm điểm lớn nhất của vòng 6. Man City bước vào trận đại chiến trong bối cảnh vừa nhận kết tội vi phạm quy định tài chính. Khán đài Anfield hứa hẹn sẽ tạo ra một "bão lửa" áp lực cực lớn nhắm vào đội khách.

Trái ngược với những sóng gió hậu trường, Man City của HLV Enzo Maresca lại đang sở hữu phong độ tuyệt đối trên sân cỏ với 5 trận toàn thắng để dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu đánh bại Liverpool, Maresca sẽ trở thành HLV thứ 4 trong lịch sử giải đấu chiến thắng cả 6 trận đầu tiên đảm nhận công việc (sau Carlo Ancelotti, Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjær). Máy tính Opta đánh giá Man City là cửa trên nhỉnh hơn với 40,7% cơ hội thắng.

Tuy nhiên, Liverpool dưới thời HLV Andoni Iraola cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi họ vẫn duy trì thành tích bất bại (2 thắng, 3 hòa). Iraola có cơ hội trở thành HLV chính thức thứ 3 trong lịch sử Liverpool bất bại cả 6 trận đầu tiên tại giải VĐQG. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3-2015, một cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man City tại Premier League diễn ra mà không có sự xuất hiện của Jurgen Klopp hay Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện.

Cơ hội chiến thắng của Liverpool được Opta tính toán ở mức 34,6%, cùng 24,7% khả năng chia điểm.

Coventry City - Newcastle United (02g00 giờ Thứ Ba, 13-10)

Vòng 6 sẽ khép lại bằng trận đấu muộn đêm Thứ Hai (rạng sáng Thứ Ba giờ Việt Nam) tại CBS Arena giữa Coventry City và Newcastle United. Coventry vừa cắt được chuỗi trận khởi đầu tệ hại bằng chiến thắng bất ngờ trước Nottingham Forest nhờ siêu phẩm của Jay Dasilva và màn trình diễn chói sáng của trung vệ 18 tuổi Stephen Mfuni.

Đoàn quân của HLV Frank Lampard đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh thua 4 trận đầu không ghi bàn nhưng thắng liền 2 trận sau đó (sau Derby County mùa 1899-1900).

Tuy nhiên, thử thách dành cho Coventry là vô cùng lớn khi Newcastle United sở hữu thực lực vượt trội. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle vừa kỷ niệm cột mốc 5 năm thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Jaissle đã giành được 8 điểm sau 5 trận đầu tiên – khởi đầu tốt nhất của một HLV Newcastle kể từ thời Alan Pardew năm 2011.

Máy tính Opta dành sự ủng hộ lớn cho Newcastle United với 44,8% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của đội chủ nhà Coventry chỉ đạt 29,8%.

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